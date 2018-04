Luis Florido desde la Cancillería de México trató emergencia de venezolanos sin pasaporte

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, arribó a la Ciudad de México donde sostuvo una reunión con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Luis de Alba para tratar temas de carácter migratorio y el estatus de miles de venezolanos que se encuentran en el país azteca.

Florido informó que se planteó que para la próxima Cumbre de Las Américas y la reunión del Grupo de Lima se trate la emergencia migratoria venezolana y la “falta de identidad que tienen miles de venezolanos ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro de otorgar pasaportes que obliga a que nuestros compatriotas se encuentren aislados en distintas partes del mundo y les viola el derecho humano a la identidad”.

“Le estamos solicitando de manera formal a Luis de Alba que además de tratarse la emergencia humanitaria en Venezuela en la Cumbre de Las Américas y el Grupo de Lima, se lleve la propuesta sobre una medida que posibilite flexibilidad a los venezolanos para poder permanecer en países de la región, pese a no contar con el pasaporte vigente. Esto ante la desesperación de miles de familias que esperan el documento de identidad que hoy en día el régimen de Maduro y sus organismos se niegan a entregar”, destacó.

Durante el encuentro el parlamentario también agradeció al gobierno de México la mirada de apoyo que tiene hacia los migrantes venezolanos. Por su parte el subsecretario mexicano reiteró su vocación de seguir ayudando para la restitución de la democracia en Venezuela.

Para el diplomático “México seguirá apoyando todos los esfuerzos con el fin de contribuir en el restablecimiento de las institucionalidad democrática en Venezuela y a superar la crisis”.

De Alba reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y los miles de migrantes de esa nación “que se ven forzados a dejar su país, venezolanos fuerza”, escribió en cuenta en Twitter luego de la reunión con Florido.

Además el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, informó que se abordó el tema electoral en Venezuela donde recalcó que “hoy no existen las condiciones democráticas por lo que Nicolás Maduro no convocó a una elección, sino a una pantomima y destacó que a la comunidad internacional que no quedarse con la acción, debe ayudar al pueblo de Venezuela a detener esta iniciativa inconstitucional”.

Se espera que este jueves, Luis Florido asista al Senado de México para seguir en la búsqueda en apoyo para los venezolanos que se encuentran en ese país.