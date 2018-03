Biagio Pilieri critica nuevo plan de pago de pensiones

El diputado a la Asamblea Nacional por Yaracuy, Biagio Pilieri, en un recorrido realizado en San Felipe junto a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que cada día es más crítica y lamentable la situación de los pensionados en Venezuela.

La realidad en Yaracuy es igual que en el resto de los estados donde las personas de la tercera edad deben soportar largas colas y hasta maltratos.

“Como va a ser posible que llevan hasta 3 días seguidos en colas para cobrar la pensión y no les pagan ni el monto completo; aquí hay señores que amanecen porque no tienen dinero ni siquiera para pagar el pasaje para regresar a su casa”, aseguró.

Dijo que existen entidades bancarias que pagan tan solo 400 mil bolívares y no “los Bs. 854.978 que corresponden”.

Pilieri rechazó la medida de Sudeban en la cual los pensionados ahora cobrarán su dinero dependiendo el terminal de cédula de identidad.

Según él, existe insuficiente material para los instrumentos bancarios, como libretas y tarjetas de débito.

Comentó que “las enfermedades y el hambre no esperan, mucho menos no tocan a la puerta por número de cédula, es una verdadera desgracia la que viven nuestros adultos mayores. Al gobierno no le importa el hambre o las carencias del pueblo”.