Borges a Zapatero: Haber firmado el acuerdo era una traición a Venezuela que yo no iba a avalar

Este miércoles el diputado Julio Borges respondió a través de su cuenta en Twitter al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien dijo que el acuerdo entre oposición y gobierno no se firmó en República Dominicana por culpa del legislador venezolano.

“Ex presidente Zapatero me siento muy orgulloso de la decisión que tome en República Dominicana, porque una elección con presos políticos e inhabilitados, partidos ilegalizados, el mismo CNE y sin canal humanitario, era una traición a Venezuela que yo no iba a avalar”, dijo Julio Borges en su cuenta de Twitter.

El ex presidente español dijo durante una entrevista este domingo en el canal Venevisión que el Acuerdo de Convivencia Pacífica de República Dominicana entre el Gobierno venezolano y la oposición no se concretó en febrero pasado por las “trabas” impuestas por el diputado opositor Julio Borges, quien en ese entonces alegó que el acuerdo estaba hecho “a la medida” del presidente Nicolás Maduro.

— Julio Borges (@JulioBorges) April 9, 2018