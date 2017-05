FOTOS: Caracas se plantó pacíficamente

Han sido 45 días de protestas y reclamos hacia un Gobierno que en lugar de convocar a elecciones, asoma la posibilidad de implantar una Constituyente como vía para alcanzar la paz. Para continuar la jornada, la Mesa de la Unidad Democrática convocó para este lunes un Plantón Nacional, que en Caracas se resumió en 22 puntos de concentración y dos de llegada: Autopista Francisco Fajardo (este) y la Avenida Victoria (oeste).

Desde las 7 de la mañana comenzaron a congregarse los manifestantes, quienes en forma pacífica enviaban un claro mensaje: no abandonaremos la calle.

Con juegos de mesa, libros, banderas de Venezuela y con la disposición de conversar con el “vecino”, fueron apostándose en una de las principales arterias viales de la capital, como lo es la Francisco Fajardo. Mientras que en el lado oeste convirtieron la avenida en una cancha donde jugaban futbol y lo que tradicionalmente se conoce como “pelotica de goma”.

La lluvia, al igual que en el estado Lara, se hizo presente durante las primeras horas del plantón, sin embargo, no resultó mayor impedimento para quienes se están jugando la vida por el futuro del país.

“Hoy protestamos pero si nos rendimos sabremos que no tendremos mañana. No lo tendremos”, expresó una madre que acompaña a su hijo en todas las movilizaciones.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, señaló que esta actividad es un vivo ejemplo de organización, disciplina y civismo, que busca fortalecer la formación política tras 45 días de luchas que parecen no amilanarse.

“Tenemos un balance positivo de esta etapa: hemos derrotado el miedo, la represión y la violencia como forma de contener movilizaciones. La gente no le teme a las fuerzas militares ni paramilitares”, apuntó.

Mientras que la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, advertía que no hay vuelta atrás y que la lucha por ser cívica, no significa que es débil. Vió con beneplácito que el sector ganadero se declarará en paro y ofreciera productos lácteos a precio de costo en Coloncito, estado Táchira.

Al cumplirse cinco horas del Plantón Nacional, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, ofreció un balance en el cual rechazó la represión que han sufrido Carabobo y Mérida, y advirtió que al menos 35 personas habrían sido detenidas hasta ese momento.

Hizo público que el pasado 10 de mayo, el Presidente de la República en compañía de Elias Jaua, Hermann Escarrá y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión en la Academia del Ejército, para “exhortarlos” a apoyar la Constituyente o como lo ha denominado el factor opositor: el fraude constitucional.

Capriles aseguró que el general en jefe le aclaró a los subalternos que la Fuerza Armada Nacional se debe al Primer Mandatario, por cuanto deben cumplirse todas las órdenes. Es importante subrayar que con estos “esclarecimientos” se contraviene el artículo 328 constitucional, el cual establece que es una institución esencialmente profesional y sin militancia política.

Posteriormente, habría tomado la palabra el abogado Escarrá, quien sin titubear les aseguró que “si hubiese sido por él” ya Venezuela estaría en estado de conmoción con el objeto de evitar las protestas, sin embargo, debe seguir directrices y apoyar la Constituyente.

Según narró el gobernador, el presidente Maduro propuso, mediante la ejecución de la Constituyente, cambiar el tipo de enseñanza y el modelo de organización de la FAN; no solo para generar cambios sino para frenar las conspiraciones desde los cuarteles.

“Maduro le ordenó a un almirante que formara parte de la Constituyente ‘civil’. Y además le encargó al Fiscal Militar asumir todos los casos que la Fiscal General no quiere. Están buscando la forma de removerla de su cargo para colocar a un funcionario que esté del lado del proceso oficialista”, añadió.

Antes las respuestas gubernamentales, el ex candidato presidencial enfatizó que es momento de pasar a “otra” etapa de lucha, donde básicamente se aumente la presión de calle de manera pacífica porque “debilita y desnuda” al Gobierno nacional.

“Nosotros no estamos llamando ni a golpe ni a insurrección. No se trata tampoco de convocar a la calle sin retorno como lo hizo Escarrá, todas nuestras convocatorias serán tomadas en compañía de la gente (…) Por qué no han reprimido en este punto, sencillamente porque ha resultado muy costosa en Caracas, donde lejos de apaciguar ha logrado afianzar los reclamos”, dijo.

En tal sentido, informó que planteará en el seno de la unidad la posibilidad de dirigirse a las distintas entidades para acompañarlos en las movilizaciones, “porque tenemos que prepararnos para más días de lucha y resistencia”.

A la 1 de la tarde, el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, denunció que funcionarios castrenses del estado Nueva Esparta detuvieron a la diputada Yanet Fermín y la trasladaron a la Comandancia de los Cocos para determinar su responsabilidad por la quema de un camión de la Guardia Nacional. Igualmente trascendió que Fermín estaba mediando para evitar que aprehendieran a unos manifestantes.

Con la acción de los efectivos se estaría violentando el artículo 200 que otorga inmunidad a los diputados desde el momento de su proclamación.

Dos asesinatos en Táchira

En el estado Táchira fueron reportados dos muertos, a través de la cuenta Twitter de Patricia de Ceballos, quien afirmó: “Un PNB asesina a José Luis Alviárez, de 17 años en Palmira, y un Politáchira asesina a Diego Hernández, de 33 años, en Capacho Nuevo”.

Desde la mañana, en varios puntos de las ciudades tachirenses se realizaron cierre de vías y plantones.

Ministerio Público comisionó al Fiscal 4 de Táchira para investigar muerte del joven José Alviarez; y a los fiscales 44° nacional y 5° de Carabobo para investigar heridas a tres policías regionales.

En el estado Mérida también se reportaron heridos, sumadas a las represiones en la isla de Margarita, Nueva Esparta, en contra de quienes protagonizaban el plantón.

Represión

La Guardia Nacional cambió este el lunes el escenario de la represión: la Autopista Francisco Fajardo por la parroquia El Paraíso. La situación irregular inició al amanecer cuando los habitantes de la Residencia Los Verdes caceroleaban, y en respuesta los funcionarios disparaban lacrimógenas mientras que los colectivos accionaban sus armas.

En horas de la tarde la incertidumbre se mantenía pues los GN obstaculizaron el tránsito por el puente 9 de Diciembre que conecta El Paraíso con San Martín y continuaron atacando a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Capriles Radonski denunció que el ministro Néstor Reverol dio la orden para que en conjunto con civiles armados, intimidaran a los habitantes de este sector.