FOTOS Reportan colas de electores en el municipio Chacao #20May

Los caraqueños salieron este domingo a propósito de las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente para votar para el próximo presidente que llevará las riendas del país durante los próximos 6 años.

Estos comicios electorales se realizan con solo 4 candidatos en los cuales uno retiró su opción. Luis Ratti declinó su candidatura para apoyar la de Henri Falcón, sin embargo sus votos no contaran para el ex gobernador del estado Lara ya que no fue apoyada por ningún partido político.

En el municipio Chacao caracterizado por ser opositor se han visto varias colas en los centros de votación desde tempranas horas de la mañana.