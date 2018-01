Julio Borges: “Aquí no se ha firmado ningún pre acuerdo, ni ningún acuerdo” #31Ene

Julio Borges representante de la oposición en República Dominicana durante la mesa de diálogo con el Gobierno, aseguró que no hubo acuerdo alguno durante la reunión que se llevó este miércoles.

“Se han dado varias reuniones y no se ha logrado tener un acuerdo que podamos tener con todos los problemas solucionados”, dijo Borges en rueda de prensa.

El ex presidente de la Asamblea Nacional no negó que hubiese avances en la reunión de este martes y miércoles, sin embargo dijo que no hay acuerdo que puedan mostrar. “No hemos llegado a construir un acuerdo, hay zonas donde hemos logrado avances y otras donde no se ha podido”.

“Vamos a Venezuela a hacer las consultas, hemos conversado con los líderes políticos del país para que los pasos que se den sean unitarios… Aquí no se ha firmado ningún pre acuerdo ni ningún acuerdo, no tenemos un pre acuerdo en la mano”, dijo Borge antes medios de comunicación en República Dominicana.

Borges mencionó el documento que firmaron ambas partes para dejar por sentado que hubo una reunión y en se consiguieron avances. Sin embargo el documento en el poder del Presidente dominicano no es un acuerdo.

“Vamos hacer cualquier sacrificio que tengamos que hacer para tener un país, con los mismo derechos, futuro y dignidad por igual”, finalizó Julio Borges.