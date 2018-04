Juventud Prolongada de VP llama a no convalidar fraude del 20M

Un nuevo llamado a los venezolanos a abstenerse de participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 20 de mayo, hizo este lunes Guillermo Seijas, activista de Voluntad Popular y miembro del Movimiento Juventud Prolongada de la tolda naranja

De acuerdo con el criterio expresado, participar en este proceso sería legitimar a la dictadura, permitir que los presos políticos sigan tras las rejas y seguir entregando las riquezas de Venezuela a otras naciones.

-Queremos alertarte que no votes el 20 de mayo, porque no debes convalidar el fraude que está montado, no debes permitir que sigan los presos políticos ni seguir entregando nuestro país, nuestro ambiente y nuestra minería a extranjeros. Si votas, cometes un gran error; porque aunque pienses que el presidente perderá, no lo hará. El 20 de mayo, en la noche, harán el juego de las maquinitas y dirán que Maduro volvió a ganar. No temas, no convalides el fraude-, aseguró.