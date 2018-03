Luis Florido: Hay un compromiso en el restablecimiento de la democracia en Venezuela

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, junto a la vice presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Gaby Arellano, acudieron este jueves al Congreso de Colombia para reunirse con el senador colombiano Álvaro Uribe y el secretario del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, en la que abordaron principalmente la atención humanitaria a los refugiados venezolanos.

Florido reiteró en dicho encuentro la necesidad de establecer un corredor humanitario como parte de la asistencia que desde Colombia se le presta a los miles de venezolanos que llegan al vecino país “hay un compromiso en el restablecimiento de la democracia en Venezuela”.

“El flujo desmedido de venezolanos a los países región es fundamentalmente provocado por el hambre como consecuencia de la continua mala política y corrupción por parte del régimen de Nicolás Maduro”, dijo, quien además reiteró que esta solicitud tendrá el aval de organizaciones internacionales.

“Actualmente no tenemos la cifra clara de cuantos venezolanos diariamente pasan por el puente Simón Bolívar, lo que sí tenemos claro es que ya en el país estaríamos hablando más de 500 mil. Es una situación difícil para ambas naciones”, aseveró al salir de la reunión con los senadores”, declaró.

Florido manifestó que el país neogranadino debe seguir presionando para que en Venezuela se lleven a cabo un proceso electoral justo, donde pueda participar la oposición, que fue reconocida por el Gobierno en República Dominicana. “Esta no será una elección completa, elección si la partición de la oposición no es elección. El pueblo quiere votar pero libremente, sin ningún tipo de ataduras”.

Resaltó que de ganar la presidencia de Colombia Iván Duque, Uribe se compromete en continuar uniendo esfuerzos para brindar asistencia a los ciudadanos, así como también seguir presionando para que en Venezuela se pueda consolidar una democracia y el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes.

En Colombia se calcula que en los últimos dos años han ingresado más de 500.000 venezolanos, mientras que esa cifra en Brasil se eleva a unos 40.000, de acuerdo con datos oficiales.

Por último destacó que las conversaciones y esfuerzos que se han venido realizando desde la Comisión de Política Exterior con la ONU seguirán replicándose en los países que visitará próximamente “tenemos la verificación que la ONU no va participar en un proceso de observación, mientras no participe la oposición ni hayan garantías. Seguimos llevando el mensaje: el pueblo quiere votar pero en una elección de verdad no en un simulacro”.