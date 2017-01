Monseñor Diego Padrón: Violentos pretenden amedrentar a la Iglesia católica

Los ataques perpetrados contra instituciones religiosas en diversas partes del país en los últimos días, parecieran no ser hechos aislados sino acciones preparadas para amedrentar a la Iglesia católica.

Así lo manifestó este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, quien lamentó que algunos sectores radicales quieran amedrentar a los sacerdotes y obispos por decir la verdad.

“Estos eventos hay que mirarlos con precaución y cuidado porque tengo la impresión d

En declaraciones a Jesús Chúo Torrealba, el también arzobispo de Cumaná, repudió los hechos violentos que se llevaron a cabo en la iglesia San Pedro Claver ubicada en Monte Piedad, de la parroquia 23 de Enero de Caracas, cuando fue cercada y tomada por colectivos en momentos en que se oficiaba una misa arzobispal arquidiocesana.

Explicó que este ataque a monseñor Jesús González de Zarate, obispo auxiliar de Caracas quien oficiaba la misa en la iglesia capitalina este domingo, se suma a otros hechos violentos como los acontecidos en la residencia de monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, luego de sus palabras en la homilía del día de la Divina Pastora; y posteriormente el apedreamiento, el 20 de enero, contra la residencia de monseñor Adán Ramírez, miembro del cabildo catedralicio de Caracas.

“Uno va sumando estas acciones y parece haber alguna línea y un elemento que los une. No son acontecimientos aislados sino que da la impresión, pareciera que se trata de eventos preparados para causar amedrentamiento a la Iglesia católica, que ha tenido una posición muy clara frente al gobierno señalando las dificultades y problemas y la crisis que vive el país”, dijo Padrón.

Invitó al pueblo a que cuide a sus sacerdotes y a sus obispos.

“Tenemos que mirar esto con mucho cuidado y denunciarlo, porque si no se denuncia no llega la alerta al pueblo. Es necesario que nuestro pueblo católico, que el pueblo religioso esté atento a esta situación”, añadió Padrón, recordando, no obstante, que no es la primera vez en la historia que la Iglesia católica es atacada.