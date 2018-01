Omar González: El único objetivo es salir de Maduro

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno, le salió al paso a las declaraciones del Ministro de Educación, Elías Jaua Milano, quien defendió el proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Ante la frase del ministro de que “ir a votar significa defender el sagrado derecho a la autodeterminación”, el parlamentario de la unidad le respondió que “la determinación del ciudadano venezolano es echar de Miraflores a Maduro”.

Insistió que los ciudadanos quieren salir de Nicolás Maduro, porque este ha encarnado el peor gobierno de toda la historia venezolana y es el culpable de la crisis que atraviesa la nación.

En este sentido, invitó al jefe del despacho ministerial a que se eduque en materia de los deseos de la sociedad venezolana.

“Un cosa quieren los enchufados y otra muy distinta quieren los ciudadanos. Por un lado, quienes están en el poder cuidan su enchufe, mientras aquellos que padecemos los sinsabores de la realidad país queremos un cambio decidido y firme”.

González fue enfático en responder que acudir a las elecciones presidenciales con las actuales condiciones políticas es un “error táctico y un suicidio político”.

Aseguró que Vente Venezuela, movimiento político que representa, posee la figura presidenciable de María Corina Machado, sin embargo, aclaró que no caerá en el juego electorero de Miraflores y se mantendrá en resistencia al solicitar un clima político y reglas de juego democráticas.

Igualmente, denunció que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) han creado las condiciones para asegurarle una victoria espuria e írrita a un Maduro que “en un escenario justo no gana ni una elección de junta de condominio”.

Invitó a todas las organizaciones políticas, tanto aquellas que no necesitaron validarse, las que sí lo hicieron y las otras tantas que no pudieron o no quisieron, para que resistan la tentación de acudir a un “megafraude comicial”.

El asambleísta también tuvo palabras hacia la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, a quien calificó como la “matrona de la tiranía”.

“Señora Delcy, usted es la cabeza visible de un mamotreto político y jurídico. No debería hablar de ética o derecho, ambas palabras le quedan grandes”, finalizó.