Solicitan al MP investigue causas de la intoxicación que mató a siete personas en Maracay

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Karin Salanova, solicitó este jueves al Ministerio Público, realizar una exhaustiva investigación para esclarecer qué causó la intoxicación en donde murieron seis niños Angerlin Gabriela Carrillo Pérez (2), Frangeli Pérez (3) Jemerson Rangel (5), Brayan Rangel (5), Carlos Delgado (4) y Nohemí Delgado (6) y un adulto mayor, Rogelio Peraza (73), entre el sábado 10 de febrero y el martes 13 del mes en curso. Al mismo tiempo exigió que se instalen controles sanitarios para evitar que alimentos no aptos para el consumo, sean vendidos al público.

La también vicepresidenta de la Comisión de Familia del parlamento nacional, en compañía de sus colegas parlamentarios Mariela Magallanes, Melva Paredes, Guillermo Luces, José Gregorio Hernández, Arnoldo Benítez y el también doctor José Trujillo, lamentó que hasta el momento el gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres, no se pronunciara frente a lo grave que vivieron más de 40 personas que luego de consumir yuca amarga presentaron un cuadro de intoxicación.

“Ya lo ocurrido fue grave, pero a eso se le sumó la ausencia total de medicamentos, equipos y hasta ambulancias en el ambulatorio de Las Tejerias, donde se reportaron los daños a cuatro familias que hoy lloran la pérdida de sus integrantes y el hospital de La Victoria, donde con las uñas, los médicos lograron establecer a la mayoría de los pacientes que ingresaron”, aseveró.

Aseguró que desde la Asamblea Nacional no permitirán que este caso quede impune, por lo que se comprometió a realizar un seguimiento a la solicitud de investigación.

“No dejaremos que este caso quede sin respuestas, no podemos permitir que este lamentable hecho vuelva a ocurrir. El Defensor del Pueblo debe pronunciarse y el mundo entero tiene que conocer como cuatro familias perdieron a sus niños y hasta a un abuelo luego de consumir un tubérculo no apto para el consumo por calmar el hambre que se vive en Venezuela, mientras el gobierno presidido por Nicolás Maduro, se niega a la apertura del canal humanitario. No vamos a permitir que el caso sea tratado como una simple estadística, estamos en presencia de un crimen”, dijo.

Recordó que para el momento cuatro personas permanecen en observación por consumir yuca amarga (tres niños y una adulta mayor).

Finalmente Karín Salanova aseguró que desde ya se encuentra organizando un expediente que enviará a instancias internacionales porque “esto es un delito. En Venezuela no hay garantía a la alimentación ni a la vida”.