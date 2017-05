FOTOS: Liceístas también salieron a protestar

De manera inesperada un nutrido grupo de estudiantes de educación media y diversificada del Instituto Diocesano Monseñor Aguedo Felipe Alvarado, tomaron la carrera 19 con calle 23, al frente de la Gobernación del estado Lara.

Cerca del mediodía se generó el colapso vehicular como consecuencia de la protesta juvenil la cual inició a las afueras de la casa de estudio, en la carrera 17, pero que luego se trasladó a la importante arteria vial.

Según explicaron los estudiantes, el motivo de la manifestación se debió a que no se le ha pagado los salarios al personal docente, lo que ha generado la falta del mismo e incluso, denunciaron que habían sido sacados de la institución.

Sin embargo, algunos denunciaron que decidieron salir a la calle porque “no es justo que con la situación que está viviendo el país sigamos en clases como si nada”.

Señalaron que el plantel no ha suspendido ni siquiera las evaluaciones, considerando que las clases no pueden cancelarse; no obstante hicieron el llamado a que no se den nuevos contenidos, se realicen pruebas o se evalúe la asistencia cuando se tenga protesta o se conozca del cierre de las vías.

“Hay otros colegios que si no tienen un mínimo de estudiantes por salón entonces no tienen nuevas actividades, pero nosotros no y por eso nos ha bajado el promedio, hay veces que uno no puede venir porque no hay paso, pero no tienen contemplación”, denunció una de las protestantes.

Al no suspenderse las evaluaciones se han visto notablemente perjudicados y temen que por esto les pueda quedar alguna materia. “Ayer (lunes) con el plantón solo lograron venir tres alumnos a una clase y aun así evaluaron. ¡Eso fue una locura!”

Los liceístas aseguraron que de mantenerse la situación, tanto la ausencia de pagos, como las actividades “normales” permanecerán tomando las calles en voz de protesta.

Durante la manifestación que se extendió por al menos media hora, los jóvenes interpretaron las notas del Himno Nacional y obstaculizaron el paso vehicular.

En el lugar no contaron con la presencia de algún directivo de la institución que les diera apoyo o que estuviera pendiente de lo que se estaba realizado.

Esta sería la primera vez en Barquisimeto en la que estudiantes de educación media y diversificada toman las calles de manera independiente para también mostrar su descontento con las condiciones de vida que hoy en día tienen en el país, asegurando que además, su futuro es otra de las razones por las cuales salieron a manifestar.