Madres barquisimetanas salieron a protestar en su día

Un grupo de madres barquisimetanas decidió que no era el momento de celebrar el Día de la Madres. Tomaron sus carteles y banderas de Venezuela, determinadas por su fe y convicción de que el país se encuentra en una lucha y no pueden irse de las calles para celebrar en medio de un gran duelo nacional.

Más de 20 ciudadanos se instalaron en el arco de Santa Rosa desde las 9:00 de la mañana. Y le hacían sonar sus vuvuzelas a todos los automóviles que circulaban en la avenida, lo que obligaba a los conductores a voltear sus miradas y leer los carteles que habían escrito.

“El mejor regalo que puedo recibir hoy es que te vayas Maduro. Guardia escucha, tu madre también lucha”, fueron algunos de los mensajes que escribieron las madres; quienes se encontraban acompañadas por sus hijos y esposos. Estas familias convirtieron su celebración en una protesta.

Varias zonas del pueblo de Santa Rosa hicieron presencia. Las madres comentaron que lamentablemente no tienen nada que celebrar, sino razones para salir a la calle a protestar por un gobierno que las ha golpeado, tal como lo refirió Andreína Durán.

“Nos han condenado a que nuestros hijos mueran de hambre, que los metan presos cuando salen a protestar y en mucho casos asesinándolos. Tenemos muchas razones para salir a protestar. Nos condenaron como madres a estar angustiadas por la situación en la que vivimos: un país donde no se consigue alimentos, no hay medicinas y donde si no nos mata el gobierno con unas medidas económicas paupérrimas, lo hace la delincuencia”, expresó Durán.

Igualmente, destacó que las madres tienen que afrontar que sus hijos se preparan toda su vida para ser profesionales, y tengan que emigrar en búsqueda de mejores oportunidades, y en su mayoría a trabajar de algo que nada tiene que ver con su carrera.

Estas mujeres aguerridas detallaron que harían un recorrido por Santa Rosa, para llamar la atención del pueblo y se unan a la lucha, que en su opinión les compete a todos los sectores políticos y económicos.

Quienes circulaban por la avenida Lara apoyaban la protesta mientras tocaban sus cornetas y les hacían señas de aprobación a los manifestantes; y estos expresaban consignas a favor de Venezuela y la libertad.

En tanto Elba Mendoza recordó que las madres estaban sufriendo las pérdidas de sus hijos y que en su día especial muchas se encontraban en un rezo o en una última noche, y que era un dolor que todas podían sentir porque estaban muriendo los hijos de su Venezuela.

“Estamos sufriendo un duelo colectivo. Y ni siquiera podemos tener certeza de cuántos perdemos cada día en las calles por hambre o por delincuencia. Estamos perdiendo a los hijos de nuestro país y cuando uno es madre sabe el dolor que se puede llegar a sentir”.