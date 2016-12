PSUV impidió presentación del presupuesto 2017 al negar aprobación del POA

Fue suspendida por cuarta vez consecutiva la sesión extraordinaria del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Lara (Cepcpp). La plenaria convocada para este viernes 30 de diciembre tenía en agenda la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Inversión correspondiente al año 2017, pero no pudo realizarse por la inasistencia reiterada de la mayoría de sus miembros, vinculados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Esa acción obstruccionista impidió la presentación del presupuesto ante el CLEL, informó el secretario general de gobierno, Erick Valles, porque se requería la aprobación del POA y del plan de inversión, previamente por parte del Cepcpp.

Los representantes del Psuv no asistieron a la sesión intentando frenar un conjunto de obras de gran relevancia para la entidad larense en lo que se refiere a salud, vialidad, seguridad y servicios.

El secretario general de gobierno fijó su posición con respecto a unas declaraciones del presidente del CLEL, diputado Orlando Miranda, quien al parecer, indicó que el presupuesto de la Gobernación será reconducido.

“Esta decisión no es responsabilidad de la Gobernación ni de Henri Falcón, ya que se hicieron cuatro llamados al Cepcpp y los partidarios del Psuv no asistieron”, dijo Erick Valles, al tiempo que aseguró que las obras en la entidad no se pueden paralizar, a pesar de las posturas obstruccionistas de los oficialistas”.

Sabotean gestión

El diputado a la Asamblea Nacional, Teodoro Campos, manifestó su rechazo tras la ausencia reiterada de los miembros del Psuv al Cepcpp. “Quiero denunciar el saboteo permanente a la gestión del gobernador Henri Falcón. Cómo es posible que el Ejecutivo regional esté solicitando al Cepcpp la debida sesión para que se apruebe el POA y el Plan de Inversión 2017 y no se ha logrado por falta de quórum”, indicó Campos, quien además dijo que los cuatro diputados oficialistas, integrantes del Cepcpp están en desacato. Se refirió explícitamente a Orlando Miranda, Jhonny Narváez, Luis Contreras y Raimundo Vale.

“Las excusas presentadas son totalmente inaceptables. Alegan que no están interesados en aprobarle el POA al Gobernador Henri Falcón y que tienen ocupaciones familiares y personales que no pueden eludir (…) Con este tipo de diputados, resulta imposible potenciar el crecimiento de la entidad larense”, finalizó.