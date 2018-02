Grandeliga William Pérez dispara accidentalmente a entrenador de beisbol en Portuguesa

Este jueves resultó muerto el ex pelotero profesional Cesar Quintero luego de que recibiera, accidentalmente, un disparo en el pecho por parte de su amigo, el pelotero William Pérez, ficha del Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El hecho ocurrió el jueves en el estadio Bachiller Julio Hernández Molina de Acarigua, estado Portuguesa. Luego de una práctica de bateo en la que ambos participaban, según el relato de la periodista Karina Peraza en su cuenta Twitter.

A través de un comunicado de prensa el lanzador aceptó estar involucrado en el suceso y “lamenta profundamente lo sucedido”. El comunicado dice que el pelotero de Cardenales de Lara está en contacto con la familia de Quintero y las autoridades, además asegura que colaborará en lo que este a su alcance.

Fuentes cercanas al Cardenales de Lara aseguran que el lanzador William Pérez no ha sido detenido por el hecho.

Por su parte el periodista deportivo Marcos Grunfeld negó que Cesar Quintero sea el mismo ex pelotero de los Leones del Caracas, como habían reseñado algunos medios de comunicación.

La víctima Cesar Quintero no era pelotero, era entrenador de béisbol. Tenía 52 años. No se trataba del ex pelotero de los Leones del Caracas, quien además es mucho más joven. Algunos reportes de prensa señala que se trata de éste, pero no.

— Marcos Grunfeld M. (@bvenezolano) February 9, 2018