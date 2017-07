Caos e incertidumbre antes y después del 30-J

En el diplomado de postgrado para orientadores o asesores de tesis de grado que realizamos un grupo de 15 estudiantes de la UPEL de Barquisimeto y a cargo de excelentes profesores donde nos enseñaron básicamente la instrucción del conocimiento científico y metodológico en la investigación cuantitativa y cualitativa, así como en los diferentes paradigmas relacionados con estos temas, las palabras que más oímos en las aulas de clase hace más de 4 años fueron “caos e incertidumbre” y se referían sobre todo a lo que estaba pasando en el mundo globalizado, sobre todo recuerdo al profesor Nereo y su hermana que tenían muy claro estos términos. En estos meses en mi Venezuela confirmo estas palabras y me doy cuenta, analizo y confirmo lo grave que esto puede ser en la actualidad, donde en un día puede cambiar al llover, tronar, relampaguear y al mismo tiempo temblar Recuerdo un 29 de Julio de 1967 en Caracas donde tembló, llovió y murió mucha gente.

“Caos” es sinónimo de desconcierto, anarquía, desbarajuste, barullo, incoherencia, desorganización, laberinto; e “Incertidumbre” sus sinónimos son inseguridad, titubeo, indecisión, perplejidad, fluctuación, dilema, irresolución, vacilación. Si buscamos un sinónimo a cada una de estas palabras nos vamos a encontrar con una red interconectada de palabras que se transforma en el escenario de la Venezuela rentista; ejemplo: “laberinto” (lío, dificultad, confusión, complicación, enredo, embrollo, maraña), otro ejemplo como “dilema” (conflicto, problema, aprieto, disyuntiva, alternativa, opción, contradicción, dificultad).Estoy seguro que si el lector hace este ejercicio de búsqueda de sinónimos en cada una de las otras palabras que son semejantes podrá darle interpretaciones diferentes en un espacio o tiempo definido de cada día, mes o año en Venezuela.

Al encontrar el significado de esas palabras, es ni más ni menos lo que pasa y pasará en la nación antes o después del 30-J; la palabra inseguridad que es sinónima de incertidumbre, va a traer violencia y muerte, (no son sinónimas), si buscamos la interpretación o las consecuencias de cada una de las otras palabras caeremos en el escenario político social del país. Imagínense la palabra “anarquía” que es sinónima de caos, sus consecuencias o efectos posibles serán ilegalidad, orgía, desgobierno, entre otras.

Quiero salirme de este enredo de sinónimos pero no puedo evadir la realidad del sufrimiento y angustia que padecemos muchos de los habitantes de este país, algunos los esconden otros no lo pueden esconder o disimular porque no tienen que comer, como trasladarse, no pueden estudiar o trabajar, muchos padecen este “caos e incertidumbre”, así puedo enumerar infinidad de problemas o enfermedades físicas o mentales que están padeciendo muchos residentes de esta país desde hace varios años, amenazados por sus gobernantes por expresarse, transitar o protestar.

Podríamos analizar desde el punto de vista socioeconómico lo que está pasando, pero entraríamos en los paradigmas que me enseñaron mis maestros del pedagógico, y muchos lectores no entenderían lo socio crítico, lo fenomenológico, el positivismo, el constructivismo, lo subjetivo o lo religioso por escribir algo. Caeríamos en el comunismo primitivo de algunos, la implementación del pensamiento único para 35 millones de habitantes o en el capitalismo de muchos. Esto es como dialogar los temas del que cree en Dios o no, el de la teoría evolucionista del hombre o el de la creación divina; que fue primero el huevo o la gallina; si el amor esta en corazón, en el cerebro o en la química. Si la luz es Dios, si existe la oscuridad, o si la física es todo. Si el embrión, la célula o el universo no es perfección divina; o ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida?, en el mundo espiritual.

Nuestra crisis, caos e incertidumbre es real; la profundidad del abismo está debajo de nosotros y estamos en caída, nos estamos matando e hiriendo a medida que estamos cayendo, es por eso que insistí desde hace tiempo en prepararnos ante las circunstancias, tanto en lo material como en lo mental; si no nos ponen una red de auxilio, un atajo o nos ayudamos mutuamente en la caída, muchos sufrirán, porque hay amenazas de todo tipo internas y externas. Una victoria pírrica el 30-J de una muchedumbre para escoger 545 personajes de un país para implantar y plasmar en un documento constitucional por imposición y sin bases discutidas, donde hay unas ideologías retrógradas con un camino ya marcado de antemano, comandados por un grupito de viles, serviles y malvados, será un desastre para el país y gobierno, y la nación o pueblo no habrán ganado, porque el caos y la incertidumbre seguirán cabalgando desde ese mismo día. La servidumbre seguirá sufriendo, los enchufados y bachaqueros de toda clase aumentarán, el grupito de los comunistas primitivos del poder aumentarán sus bienes y las clases sociales seguirán empobreciéndose, en este socialismo del siglo XXI. Ni Lenin, Stalin, Marx, Fidel o el Chapulín lo podrán levantar.

Canalicen el miedo y no se paralicen, tengan fe y dejen la desesperanza crónica, no hay mal que dure 20 años y cuerpo y mente que no oponga resistencia; cuiden, amen a su familia y manténgase unidos; nuestro encierro, pérdidas, penurias y conciencia serán nuestra liberación. Ni con botas ni con balas se amenaza a un pueblo que desea libertad.

Padre nuestro que estas en todas partes, síguenos dando salud, pan y medicamentos de cada día, ilumina a los que no saben lo que hacen y dicen, a los ciegos y sordos, a los no creyentes; no nos dejes caer en la tentación de la violencia, danos la libertad y líbranos del mal, de la gente vil, resentida, envidiosa y ruin, Amén. Cuida a la familia.

Gracias