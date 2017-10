Dictamen – Votar o no votar. ¿Es ése el dilema?

Votar es un derecho y a los derechos no se renuncia, mucho menos cuando han costado tanto. Desde que ganó la Unidad la Asamblea Nacional el régimen ha tratado de eliminar el voto universal para salvarse del cambio inminente que por decisión popular se dará en el país. Por eso suspendieron el referéndum revocatorio y retardaron hasta más no poder las elecciones regionales. Igualmente, el parapeto constituyente es un globo de ensayo para consagrar elecciones de segundo grado a la cubana para impedir que las decisiones sean tomadas por la mayoría del pueblo. Y es que el verdadero enemigo de la dictadura venezolana es y ha sido el voto, y es el cronograma electoral su gran tormento que le pone fecha de vencimiento a este gobierno criminal. Siendo así, no queda dudas que este 15 de octubre debemos todos salir a votar para recuperar las gobernaciones y ponerlas al servicio del cambio de gobierno y de modelo que se requiere en el país. Si nuestra lucha es por la democracia ¿Cómo no vamos a ejercerla? Al fin de cuentas estas elecciones se hacen gracias a la presión popular e internacional y son el preludio de una elección presidencial que le ponga fin a esta etapa nefasta de nuestra historia. Pero en caso de que existan dudas todavía, voy a darle respuesta a algunos argumentos que de buena o mala fe se han utilizado para promover abstención:

1) “En Cuba también se vota”: Comparar las elecciones en Venezuela con las cubanas es un error, toda vez que en Cuba no hay partidos de oposición. En nuestro caso todavía existen partidos de oposición (cada vez menos pero los hay), y sobretodo candidatos unitarios que son de oposición y que se terminan convirtiendo en alcaldes, diputados y gobernadores. Es impensable que en Cuba el parlamento sea dominado por la oposición como pasa actualmente en Venezuela gracias al voto y a las elecciones que, aunque parcializadas, nos dan la oportunidad cierta de obtener espacios y acumular fuerza política. Al contrario de lo que algunos piensan, seremos como Cuba justamente cuando renunciemos al voto.

2) “¿Por qué no participamos en las elecciones de la constituyente y ahora sí en estas?”: Además de no haber sido convocada por referéndum como manda la constitución, las recientes elecciones de la constituyente fraudulenta fueron de segundo grado, sectoriales y sin voto universal, en las que una persona militante del partido de gobierno votaba múltiples veces. En cambio, las elecciones a gobernadores sí están consagradas en la constitución y son con voto universal y sin voto sectorial.

3) “No voy a avalar con mi voto a la dictadura”: La abstención no deslegitima y por el contrario permite que la dictadura obtenga espacios con fachada democrática. Hay gente que paga impuestos, intenta comprar dólares preferenciales, tiene bonos de la república, abre cuentas en bancos del Estado, usó el cupo de viajero de Cadivi; pero cree que con no votar se está rebelando contra el régimen. La dictadura se combate en todos los terrenos y sobretodo con el voto mientras se cuente con ese derecho. Por algo son ellos los que no querían elecciones.

4) “El Gobierno va a hacer fraude o no va a dejar que los gobernadores de oposición gobiernen”: En ambos casos, fraude o persecución, la dictadura debe pagar un costo con repercusión internacional que no pagaría sí gana la elección con votos gracias a la abstención. Durante la vigencia de este régimen hemos podido ganar elecciones importantes, demostrando que se puede derrotar el fraude con votos y organización. Igualmente, el liderazgo político ha sabido sortear los escenarios de persecución y usurpación, consolidando cada vez más una mayoría contundente. De eso se trata la resistencia democrática, lo importante es demostrar que somos mayoría y que el gobierno es dictatorial. Eso es lo que al final hará insostenible el gobierno actual.

Las elecciones regionales son una jornada de calle y de protesta, en la que toda la población se moviliza. Una oportunidad de oro para reanudar la lucha por el rescate de la democracia y acumular espacios de cara a la batalla final que debe ser la elección presidencial, la cual estará más cerca en la medida de que ganemos mayor cantidad de gobernadores ahora. No puede haber duda. Votemos todos por los candidatos unitarios de la oposición y sigamos luchando.

Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.

José Ignacio Guédez

@chatoguedez