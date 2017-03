Pido palabra – Señores de la oposición…

Luego de 18 años de borrachera revolucionaria, entendemos los axiomas políticos que definen los modelos populistas como los más dañinos a las sociedades. Los gobiernos signados por estas ideologías, y la historia de la humanidad es testigo de ello, sustentan su permanencia en el poder en la ruina, económica y psicológica, de sus ciudadanos. Su líder se erige como un dios plenipotenciario y supra-natural, capaz de hacer milagros. La idea de todo esto, es alienar la ignorancia para convencerla de que come y vive gracias a su líder supremo y eterno. En ese orden de los hechos, se edifica una cúpula corrupta que saquea al país para vivir en la opulencia y disfrutar a sus anchas de los dineros del pueblo, apropiándose de la producción, de las armas, de la propiedad y de las empresas. Es decir, se roban toda la riqueza, mientras la sociedad degenera en pobreza, escases y destrucción de la plataforma de servicios públicos primarios. Mantener al ciudadano en las colas para buscar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, es el objetivo final de estos modelos perversos. La revolución Bolivariana no podía ser la excepción…

El cuadro de destrucción del país es alarmante. Pero más alarmante aún, es la destrucción de la lógica política de los sectores democráticos. Mientras la baja autoestima se agudiza para entumecernos en esta tragedia totalitaria, la imbecilidad gana democráticamente con una causa dirigente totalmente banalizada. Individualista. Excluyente. Mezquina. El concepto de unidad amalgamado en el orden superior no existe. Los niños hurgando en la basura para comer no son motivos suficientes para estimular la humildad de nuestra dirigencia y propiciar la verdadera causa común. El virus de las candidaturas y el ego de los personajes con vocerías influyentes, carcome los cimientos unitarios y consolida el ejercicio autoritario del poder por parte del sector oficial. No se puede ser tan irresponsable en un momento tan crucial para el futuro de los venezolanos.

Desde este modesto espacio, le exigimos a la dirigencia democrática deponer sus mezquinas ambiciones personales e individualistas para que actúen en consonancia con las gigantescas necesidades históricas que el país reclama. No es momentos de extremismos desafiantes y belicistas cargados de irracionalidad e ineptitud. Es momento de unidad y dialogo en los sectores democráticos para luego poder avanzar hacia la batalla final…

Mis comentarios:

.- La batalla final no es de confrontación de calle. Es propiciar los escenarios electorales que permitan sacar del gobierno a estos corruptos e incapaces que destruyeron nuestro país.

.- Los chavistas de base, se caen a mentiras entre ellos para justificar las acciones de las joyitas que son señalados por hechos bochornosos a nivel internacional…

.- Un gobierno serio debe abrir una investigación y exigir las pruebas al departamento del Tesoro de Estos Unidos para fijar posición.

.- Las incondicionalidades automáticas son insanas, más aún con los antecedentes de personeros del régimen venezolano.

.- El pasado 22 de febrero se cumplieron 109 años del natalicio de Rómulo Betancourt.

.- Su visión política y económica permanecen incólumes en el escenario actual. La vigencia de su pensamiento político exige releer su obra…

…Quien dice al delincuente: “tú tienes razón”, será maldito del pueblo y detestado de la gente…(proverbios 24:24)

SERGIO BORGEL