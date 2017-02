Dos libros paralelos

Hace un tiempo comencé a leer la obra de Mempo Giardinelli, el Santo Oficio de la Memoria, ganadora del Premio Internacional Rómulo Gallegos en 1993. La obra describe la saga de una familia italiana que emigra a Argentina a mitad del siglo 19 y, en la voz de sus personajes, va describiendo las circunstancias de la historia argentina hasta llegar a los tiempos de hoy.

A mi juicio, que no es el de una persona especializada, sin duda Mempo sabe hacer hablar a sus personajes. El problema con mi gusto es que el método escogido para desarrollar esa obra es muy pesado, -500 páginas y decenas de personajes- y uno termina perdido en un laberinto. Quizas faltó la voluntad de reducir todo a la mitad. El libro termina convertido en una suerte de reiterativa historia sin fin y sin que pueda decirse con propiedad quién o cuál es el tema central. Simplemente, en un momento dado, no quise terminarlo, cerré el libro y no pienso continuar su lectura.

Hace unos días, de la mano del Dr. Vicente Guerrero, me llegó un pequeño libro editado por el sello editorial de la Revista Razetti: “Tres vidas, una familia y un recelo”, escrito por Felipe Arturo Pineda Barrios, médico y descendiente de una familia en la que abundan los médicos y sus historias. No es un libro de historia de la medicina local, sino de una serie de personas entrelazadas por las circunstancias, el lugar y la sangre. Para Pineda este es su primer libro y describe de manera estupenda el ambiente de miseria y grandeza existente en la ciudad desde mediados del siglo 19.

El libro es mucho más ligero que el de Giardinelli –tanto en términos físicos como de esfuerzo de lectura- pero a pesar de su pequeño calibre logra el mismo objetivo: describir la saga de una familia cuyos miembros están todos unidos y separados por las circunstancias propias de los tiempos y la cultura dominante en la ciudad. El libro se deja leer, es breve –si es breve, mejor, decían los antiguos- y está pulcramente editado. Es el primer libro del Dr. Pineda y también el primer título que publica la editorial Razetti. Seguirán otros, todos de autores noveles, pues esa es la política establecida por la editora.

El libro y las sucesivas ediciones de la Revista Razetti, demuestran que sí es posible publicar contra vientos y mareas, siempre que haya alguien dispuesto a hacerlo y cuente con un respaldo importante. En este caso se trata del Dr. Vicente Guerrero y de la Clínica Razetti. La revista se ha convertido en un referente cultural nacional, de tan alta calidad que dos veces ha sido premiada en un tiempo en que los referentes culturales han casi desaparecido ante las situaciones que sufre el país. La existencia de la revista es ya, por si misma, una protesta contra la situación país.

Este primer libro será continuado por otros títulos siempre que las circunstancias no logren sabotear ese meritorio esfuerzo que realizan tanto la Clínica Razetti como Vicente Guerrero. No dudo de que en Barquisimeto hay escritores noveles de calidad que bien merecen ser conocidos en presentaciones meritorias y limpiamente confeccionadas. Todos lo merecemos.