Recientemente se conmemoró un año más de la muerte de El Libertador Simón Bolívar, quizás el más universal de los venezolanos, héroe de la emancipación americana, figura clave en la independencia de varias naciones, controvertida figura política y militar, quien se ha convertido en símbolo de veneración e idolatría alrededor del mundo, pero muy especialmente en aquellas zonas pertenecientes a nuestra cultura tropical, tanto así que hoy día la imagen de Bolívar brilla a la luz de las velas en altares como si de una figura milagrosa se tratara.

En Venezuela dicho fenómeno ha sido una constante en casi todos los procesos socio-políticos de nuestra vida republicana encabezados por distintos líderes; por el ejemplo Antonio Guzmán Blanco y Cipriano Castro se creían la reencarnación de Bolívar,querían ser más bolivarianos que Bolívar; lo mismo hizo Juan Vicente Gómez, pero sin duda ninguna quien más usó inapropiadamente la imagen de El Libertador fue Hugo Chávez y su revolución bolivariana, al punto que la prostituyeron, atreviéndose además a profanar su tumba en un acto de delirio sin precedentes; tanto ha sido el uso y abuso del bolivarianismo que prácticamente Chávez lo convirtió en una secta,e inventó historias y discursos para justificar sus desbarajustes políticos.

Uno de los debates más profundos entorno a Bolívar es si efectivamente se trata del padre de la patria; particularmente acojo la tesis de algunos historiadores que afirman que Simón Bolívar no es el padre de la patria, no al menos de Venezuela. Y Manuel Caballero lo expone magistralmente en su obra “¿Por qué no soy Bolivariano?”, y es que la patria de Bolívar era la Gran Colombia, por ella luchó, en ella murió, era su proyecto político, la razón de sus sacrificios y desvelos y por la cual sentía nexos afectivos; tanto así que su última proclama, en su lecho de muerte en Colombia, inicia así:”Colombianos: Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía…” y más adelante agrega “No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia…” y finaliza “Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro” Venezuela era en su proyecto una provincia de la Gran Colombia, es decir “la patria” de Bolívar. De hecho nos convertimos en un país a “plenitud” luego de su muerte el 17 de Diciembre de 1830, con el resultado del movimiento separatista “La Cosiata” conocida también como “La Revolución de los Morrocoyes”.

¿Fue Bolívar El Libertador? Sin duda, pero no creo que sea el padre de la patria venezolana. De hecho si el proyecto de la Gran Colombia no hubiese fracasado, todos hoy día seriamos colombianos y nuestra patria seria precisamente Colombia, por cierto país donde el culto a la imagen de Bolívar es diametralmente opuesta a la nuestra, y ha sido el primer sitio donde he visto una estatua de El Libertador como civil.

Pedro D. Túa

En Barquisimeto al 21/12/2016

[email protected]