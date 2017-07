Italo Olivo

“La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma” Antoine Lavoisier.

Vencer el miedo al cambio. El mayor freno para cambiar es el temor a soltar lo que tenemos. Sentir dicha incomodidad nos confronta con todos nuestros miedos inconscientes. Tememos salirnos de la corriente y seguir nuestro propio camino. Tememos equivocarnos, fracasar y hacer el ridículo.

Cuestionar la forma de pensar. El actual escenario de crisis nos está diciendo alto y bien claro que está todo por hacer. Todo por reinventarse. Es hora de que mueran nuestras viejas creencias para permitir que nazcan las nuevas que están por venir. De ahí la importancia de cuestionarnos a nosotros mismos.

Analizar detenidamente la situación. Más allá de la connotación tan negativa que suele asociarse a la “crisis”, su etimología muestra su auténtico significado. El ideograma chino que ilustra esta palabra, está compuesto por dos figuras: una significa “peligro”, y la otra, “oportunidad”. En el fondo, es una invitación para hacer una pausa y reflexionar acerca del rumbo que está tomando nuestra existencia.

Aprender de los errores. Toda crisis requiere que la afrontemos con honestidad y humildad. Por mas que le duela al ego, hemos de mirarnos al espejo y ser autocríticos. ¿Cual es nuestra parte de responsabilidad? ¿En que nos hemos equivocado? ¿Qué podemos aprender al respecto?. Hemos de asumir las decisiones que tomamos en el pasado, pues son muy cómplices del tipo de circunstancias que estamos cosechando en el presente. Si no aprendemos de nuestros errores, tarde o temprano volveremos a cometerlos.

Crecer como seres humanos. No podemos resolver un problema desde el mismo nivel de comprensión desde el que lo creamos. Los verdaderos obstáculos están en nuestra mente, no en la realidad. Frente a la crisis, no sirve de nada la queja y la culpa. Todo el tiempo y la energía que dedicamos a cambiar aquello que no podemos transformar (la realidad externa) lo estamos malgastando para transformar aquello que sí podemos cambiar, es decir, la realidad interna.

La buena noticia es que hoy en día la información es libre, abundante y gratuita. Gracias a las nuevas tecnologías, está a golpe de clic. Saquémosle el polvo a nuestra curiosidad. Podemos empezar yendo a una conferencia, asistiendo a un curso o leyendo un libro. Hemos de formarnos para poder adoptar una actitud vital mucho más responsable, proactiva y emprendedora. En este marco de adversidad, caos e incertidumbre hay muchos individuos que están agudizando su ingenio para detectar las oportunidades existentes; oportunidades que la mayoría,no es capaz de ver.

Definitivamente, si no rompemos con la inercia ahora, cuando concluya el período de crisis puede que sea demasiado tarde. Por más que nos intenten hacer creer otra cosa, somos nosotros, los ciudadanos los que cambiaremos nuestras vidas, con nuestras decisiones y acciones. La crisis actual es una oportunidad para hacernos cargo de nosotros mismos. El cambio de mentalidad individual es lo que de verdad transforma la sociedad y el sistema. Asumamos que hoy, no nos queda más remedio que elegir entre dos incertidumbres: la de esperar que otros resuelvan nuestros problemas o la de comprometernos con aprender a resolverlos por nosotros mismos.