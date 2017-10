Lectura – Respondo

Del estado Portuguesa he recibido una comunicación de una persona que demuestra sumo interés por la ciencia; y sobre todo de la astronomía y otros aspectos. La he leído con la intención de orientarlo, y la crónica tiene éste fin. El “vacío” no existe en el Universo. Usted debe haber visto en los medios visuales a los tripulantes de los cohetes o naves espaciales como flotan en el espacio. De seguro se ha preguntado: ¿por qué flotan; qué los sostiene? Si el vacío existiese, de seguro se precipitarían; el espacio del Universo no está vacío. por ejemplo: ¿Sabe que el sifón? ¡Ese que activamos en los wáter de los baños funciona porque se pretende provocar el vacío en él y el agua lo inunda para evitarlo?.De modo que hay algo que llena el espacio y que funciona como un invisible sustento. ¿Qué sostiene nuestro inmenso Sol? Ni más ni menos que ese invisible sustento. Nuestra vecina Luna, mucho menos voluminosa que el Sol, disfruta como éste de ese invisible sustento. Mi inquieto lector, como lo aprecia, son más que suficientes los ejemplos referente que demuestran la no existencia en el espacio del vacío. De manera que todos los cuerpos ponderables y cualquier partícula en el espacio están eximidos del peso, no lo tienen.

Se llaman cuerpos ponderables las estrellas, los planetas, los satélites como la Luna, etc. en los cuales funciona un campo gravitatorio. El campo gravitatorio es el que hace que las cosas en ellos tengan peso. De manera que el peso es un fenómeno producido por el campo gravitatorio; esto lo que se conoce como “gravedad”.

Haremos un poco de historia a carca de la luz:Nuestros remotos antepasados creían que la luz era instantánea, desde la fuente hasta el observador. Fue en el siglo XVIII cuando se descubrió que la luz tenía una velocidad determinada y que debía existir un medio en el espacio a través del cual se desplazaba. Ese medio propuesto por la ciencia fue el éter; entonces se descubrió que las ondas luminosas se desplazaban a una velocidad de 300.000 Km./s. Nada de millones de kilómetros como usted escribió en el trabajo-correspondencia que me hizo llegar. Einstein se encargó de quitar el éter como medio porque no hacía falta. Para mí, el movimiento atribuido a la luz se lo debe a la energía: a esa partícula virtual, sin masa que llena todo el continente del espacio del universo. Y que es el único recurso que tiene movimiento propio y que a su vez mantiene en actividad todo el universo. Justamente esa velocidad de la energía es la velocidad que se le atribuye a la luz. Espero poder haberlo orientado.

por Carlos Mujica

carlosmujica928[email protected]

@carlosmujica928