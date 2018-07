OPINIÓN ¿Independencia?

Recién, a principio del mes de Julio, se celebró un año más de la gesta histórica de la

independencia en Venezuela. Pero, nosotros preguntamos ¿Cómo puede alguien sentirse

independiente sin estar sujeto a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo? ¿!Qué es eso!? Se

preguntarán otros. Si nuestro libertador Simón Bolívar libró cruentas batallas y ya somos libres.

Otros al contrario, argumentarán, que esa independencia es una ilusión, por cuanto quienes gobiernan hoy, secuestraron la verdadera independencia y los próceres de ésta “deben estar revolcándose en la tumba”. Y no dejan de tener razón.

Nosotros decimos, que esa lucha a muerte por la independencia del hombre en

un país cualquiera y sobre todo en nuestro país, tiene un sentido claro. Esta se circunscribe

exclusivamente a obtener los privilegios políticos y económicos que trae el ejercicio del poder.

Y ya nosotros estamos curados. Es una mentira tan evidente, que nadie cree en los buenos

propósitos de estos “luchadores”. De los que gobiernan o de aquellos que nos quieren gobernar.

Y esto, se debe fundamentalmente porque quien dirige la mente de los “luchadores” no es

precisamente nuestro Salvador. Sino su “archienemigo”. En ellos solo priva la ambición, el

egoísmo, la envidia, la venganza, la retaliación y muerte.

Es como lo dice la palabra inspirada “En vuestra supuesta independencia sois esclavos

de un poder que está en rebelión contra Dios”. Manuscrito 56. 1893. Helen White. Somos

víctimas de un secuestro espiritual que viene del enemigo y eso nos ata a la iniquidad. Ud.

realmente cree que es feliz, que está satisfecho y no necesita nada. Que está verdaderamente realizado, pero tristemente está preso de ausencia de Dios y de su palabra. Es imperioso para todos en especial para nosotros los cristianos que mantengamos nuestra independencia moral.

Que ésta no se ligue a la moral del mundo porque contamina la predicación del gobierno divino por venir. Y esto solo se logrará permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro carácter.

La verdad, es triste que el cristiano de hoy no pueda entender para lo que fue llamado y

mantenga su mente conectada a una frecuencia equivocada. Dice Dios; Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos;Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos;Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas

publicará;Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a

su luz admirable; (Lev. 20: 24, 26; 1 Tes. 5: 23; Isa. 43: 21; 1 Ped, 2: 9).

Todo ser humano debe cuidar con esmero su verdadera independencia, por cuanto son,

precisamente las circunstancias, el instrumento favorito donde actúa Satanás para encadenar a la humanidad y ponerla a su servicio. Sin embargo, el hombre está en capacidad de tomar decisiones que no lo hagan esclavo de ellas. Cuentan con libre albedrío, por lo cual están capacitados para hacer las decisiones correctas y no dejarse llevar por las circunstancias que lo conducirán a la perdición. Amigos, definitivamente Dios es muy claro “Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, quelapida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”Sant.1:5. ¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la

