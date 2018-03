Retacitos: 11/03/2018

Cada día toma mayor consistencia la versión que indica que Julio Andrés Borges, no regresará al país, luego de la gira que en estos momentos realiza por varios países, en busca de apoyo para rechazar el proceso de elecciones convocado por la ilegítima ANC y el mediatizado CNE, por cuanto hay informaciones ciertas que indican que el Gobierno tiene todo listo para ponerles los “ganchos” y “encanarlo” una vez que pise territorio venezolano, acusado entre otros delitos de traición a la Patria, conspiración y cualquier otro que se le ocurra al bufete de Miraflores como califican los políticos al TSJ, así que comentan que está visualizando en cual país pudiera pedir asilo y continuar luchando desde afuera por la liberación de este país. Toda la gente cercana le ha dicho que no cometa la misma torpeza de LL.

El negocio redondo al parecer están realizando con las entradas para ingresar al parque del este en Barquisimeto, ya que el costo de los boletos oficiales es de Bs. 50 por vehículo; sin embargo, comentan en la esquina de los lamentos, que uno de los jefecitos de Imparques dizque le saca fotocopia otros boletos y cobra por la entrada 500 bolívares por carro. Para las cuentas del Instituto al parecer reportan las entradas de 50 bolívares. Entonces sucede y acontece que hay una ganancia por vehículo que entra al parque de Bs. 450. Las estadísticas arrojan más de 500 diarios. ¿Cuánta es la bologña al mes? Un usuario a ese sitio de esparcimiento envió los soportes de la denuncia. ¿Qué talco?

Aseguran que por la División de Mercados y Abastecimiento de la Alcaldía de Iribarren, hasta el momento han pasado 4 jefecitos y al parecer ninguno ha dado pie con bolas, porque no tienen experiencia ni idea de con qué se come eso; en estos momentos al parecer no hay jefecito en esa dependencia, por lo que los fiscales, dizque arremeten contra los comerciantes, supuestamente los bajan del equino, y en vista de que no hay efectivo, los martillan con parte de la mercancía que comercializan, aseguran que le han enviado comunicaciones al achocolatado burgomaestre, pero no han tenido respuestas y los personajes continúan haciendo desastres.

También denuncian los trabajadores de los mercados, la presencia de dos féminas que laboran en esa dependencia, quienes deberían actuar como regidoras de los mercados, pero dizque se ocupan de todo menos de lo que les compete. Algunos de los comerciantes que están trabajando en los alrededores del Mercado Terepaima, en la Av. Venezuela, aseguran que para poder permanecer en sus puestos, tienen que pagar diariamente Bs. 20.000 per cápita, y según cuentan son más de 600, lo que significa la módica suma de 12 millones de bolívares por día, que no son nada malos, ya que al mes representan Bs. 360 millones que se pueden repartir entre mucha gente.

Continuando con los mercados, en Mercabar a pesar de tener un nuevo jefecito, no mejora nada el enfermo, aseguran los trabajadores que la situación de inseguridad se ha profundizado, no solamente corren riesgos los transportistas que llevan las mercancías a las playas, sino también los que allí tienen sus locales; asimismo, afirman que al parecer continúa el negocio con los locales comerciales, presionan a los propietarios de los que están cerrados, para luego asignarlos a otras personas, pero el costo lo estarían cobrando en dólares, de manera que Don Panchito hasta ahora ha resultadp ser una figura decorativa, porque dizque quienes mandan son los generales, por lo menos es lo que observan los trabajadores.

A propósito, gran malestar y descontento existe entre os trabajadores de la Alcaldía de Iribarren, ya que aún no les han cancelado el pago de los uniformes por la cantidad de 1.600.000,oo Bs. del año 2017, a pesar de que el burgomaestre se comprometió a su cancelación, al parecer a la dirigencia sindical los amenazaron con meterlos presos si llamaban a paralizar la Alcaldía, ahora todos tienen temor y ahora nadie dice nada, mientras que los trabajadores estan en un limbo, pasando hambre porque además, el sueldo que devengan no alcanza ni para comprar un kilo de pasta, por lo que emplazan al achocolatado para que se aboque a solucionar este problema y haciendo buena su promesa de honrar el compromiso con estos funcionarios.

Mientras tanto el problema del agua continúa siendo un verdadero karma para los habitantes de la ciudades de Barquisimeto y Cabudare, el racionamiento es permanente, en algunas zonas el “chorrito” de agua lo ponen entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada y dura apenas unas dos o tres horas, ya no se trata solamente de la zona del este de Barquisimeto, también ocurre en toda la zona norte, en el oeste, en las urbanizaciones Rafael Caldera, Eligio Macías Mujica, El Malecón, El Obelisco, resultando lo más grave que nadie da una explicación de las razones que generan esta dramática situación. El único que en alguna oportunidad declaró en toro a este grave problema fue el Ing. Carlos Eduardo Triana, pero la gente fue mezquina con él, nunca le pararon a sus llamados de alerta.

Tras haber recibido una injusta y amañada impugnación en su proceso reglamentario y justo de inscripción, la Plancha número 1 liderizada por dos reconocidas profesoras, quienes han hecho más de veinte años la docencia en esa casa de estudios “Pedagógico de Barquisimeto”, como son Blanca Terán de Arrieta y Nellys Cedeño, principal y suplente a la presidencia, con el gran apoyo de los docentes activos y jubilados, y por tener un equipo de trabajo que ha penetrado la docencia en todos los espacios de la universidad, se puede apostar a que esta plancha deberá recibir un aproximado de 85% o quizá más en el proceso de elecciones que va realizarse el día 15 de Marzo, en la sede de Educación Física. No pierdan sus votos.

No le quedó nada bien al paisano Pillieri la posición de guabineo, adoptada con respeto a la creación del Frente Amplio Venezuela Libre, ya que en estos momentos las indefiniciones no deberían existir, cuando la mayoría de los venezolanos está consciente que el enemigo a vencer es el inquilino de Miraflores y todo su equipo de acólitos, de manera que andar en estos momentos con posiciones ambiguas, cuando hemos venido siguiendo su trayectoria desde el momento en que el gobernador lo mandó a encanar injustamente, no le cuadran de ninguna manera. Después de estas declaraciones no me sorprendería que aparezca en cualquier momento, apoyando al sargento de Nirgua.

Aseguran que desde mediados de esta semana, dizque están obligando a los trabajadores de la sede central de la gobernación, a sacar el Carnet del Psuv, aseguran que el operativo se estaría llevando a cabo en el segundo piso del edificio sede del gobierno regional en la calle 23 con carrera 19. Comentan que había mucha tensión, impotencia y hasta llanto, porque la mayoría de directores que al parecer son militares, eran los encargados de obligar a los trabajadores a sacar el documento. Dicen que eso allí parecer Narnia, todo bien para ellos, pero dizque amenazan y humillan, de paso no son nada eficientes en gerencia, desconociendo que sin el personal antiguo no hacen nada.

Un grupo de familiares y amigos del diputado Gilbert Caro, quienes se apersonaron ante el Centro Fénix, tras conocerse oficialmente que allí lo tenían recluido, luego de un traslado sorpresivo, supuestamente ordenado por Diosdiablo y el Sustituto; sin embargo, no les permitieron el acceso ni a su señora madre, ni a su hermana, tampoco a los abogados defensores del parlamentario. ¿Sería interesante averiguar cual es el misterio, qué es lo que intentan ocultar y por qué el feroz ensañamiento contra este parlamentario.

Persiste la situación irregular con el manejo y la asignación de los vehículos en la AN, tal como lo denunciamos hace un par de semanas, supuestamente el control lo mantienen los adecos, a pesar de que ya ni siquiera forman parte de la junta directiva, con el turco y el inefable a la cabeza, quien al parecer tiene asignados cinco vehículos, que supuestamente no los mantiene con recursos propios sino de la institución legislativa. Asimismo, dizque se mantiene en la segunda vicepresidencia de la nómina de cerca de 135 militantes, a quienes solamente se les ve la cara quince y último cuando van a cobrar. Causa extrañeza que el segundo vice se la este calando, sin protestar.

La situación de la UCLA de mal en peor, esta semana quemaron las garitas del Nucleo El Obelisco; mietran que en Veterinaria y Agronomía en Tarabana, los laboratorios fueron desmantelados, no hay materiales para trabajar, los aires acondicionados no funcionan y buena parte de los profesores no asisten a sus sitios de trabajo, no solamente por la inseguridad, se roban los cauchos, baterias y repuestos de los vehículos, pero además muchos argumentan que no tienen efectivo para pagar los pasajes. El gobierno argumenta que no hay dinero, pero para destinar cifras multimillonarias para festivales y para recibir a los mandatarios de otras naciones que se chuquean a nuestro país, parece que los reales están de sobra.

Sería interesante averiguar si es cierto que existe toda una campaña, muy bien orquestada donde supuestamente participan diversas consejos comunales, docentes y vecinos improbos, orientada a la destrucción de lo que queda, de las instalaciones del otrora glorioso liceo “Rafael Villavivencia”, del cual egresaron muchos alumnos que hoy son brillantes profesionales, ya que están interesados en que se decrete el “cierre técnico” y ponerle la mano a las 2,3 hectáreas de terreno, que es puro “lomito” para desarrollar un proyecto de viviendas de la GMVV; hasta una arepera y locales comerciales mirando hacia la avenida libertador entre los proyectos personales que alli se cocinan, y se animan. En lo que allí queda dizque mandan sindicaleros, hay 250 personas en la nomina, pero apenas trabaja el 30%, el resto de este “abnegado personal” no se sabe quienes son ni que hacen pero cobran 15 y último. Dicen que un jefecito guarimbero que tiene ocupada la oficina de la antigua seccional, sin embargo, a nadie parece importarle.