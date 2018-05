Retacitos 06-05-2018

Aún la gente está buscando una explicación a las razones de fondo que tiene el gobierno, para ordenar la intervención de Banesco, la segunda institución financiera más importante del país, con argumentos y acusaciones temerarias, uns institución que se ha ganado el respeto de la sociedad venezolana, que se hizo sentir a traves de las redes al pronunciarse y viralizar “No te metas con mi banco”, lo que a todas luces parece descabellado cuando apenas estamos a 15 días de un remedo de elecciones, cuyos resultados ya de antemano algunos dirigentes políticos dan por descontado; mientras que los analistas y calificadores de riesgo bancario, advierten al Ejecutivo que la decisión luce precipitada, sobre todo cuando se revisan los numeros de la institución, cuya solvencia y solidez, es a toda prueba.

La firme y contundente posición del presidente del grupo, Juan Carlos Escotet, a través de la carta pública a sus compañeros, clientes y al público en general, fue demoledora, desmontó uno a uno los argumentos del Gobierno, y señaló que con esta acción contra Banesco, lo que buscan ocultar la gravedad del déficit de papel moneda, que es innegable y que se ha convertido en un problema que no se va a solventar con la intervención del banco, pero si se le hace un daño a la imagen de la institución, se genera una gran incertidumbre entre los clientes y trabajadores de la empresa, porque todo estamos conscientes que en el país no existe estado de derecho, y cuando se arremete contra los intereses de instituciones y personas, solo podemos acudir a la Corte Celestial, porque todos los poderes están mediatizados.

Han sido numerosas las veces que hemos denunciado en esta sección, el auge delictivo que se ha registrado en los cementerios públicos de Barquisimeto, tanto por la falta de vigilancia, como por la ineficiencia de quienes están al frente de estos camposantos, la profanación de las tumbas, el robo de huesos y cráneos para trabajos de brujería y santería, el asalto a quienes van a visitar las tumbas de los difuntos, todo lo hemos señalado; sin embargo, la gota que ha rebasado el vaso es el robo del monumento de la tumba del Dr. Simón Wohnsiedler Morán, médico y músico larense, una musa portadora de una lira, que no sabemos donde la van a ocultar, porque es única en el país. Debemos de suponer que ya las autoridades ordenaron abrir una investigación para localizar esta extraordinaria pieza. La verdad que esta acción da pena ajena.

La semana pasada abrimos esta columna, con la información, les anunciamos que el Fondo Monetario Internacional le montaría una lupa encima al desgobierno venezolano, así que no hubo que esperar mucho, ya que apenas tres días despues, la junta del Fondo Monetario Internacional emitió el miércoles una “declaración de censura” contra Venezuela, argumentando que el país no entregó los datos económicos necesarios al organismo, y le dio al Gobierno seis meses para tomar medidas; esta es una primera acción de las que aplicará el organismo multilateral contra países en los que no se garantice la gobernabilidad y hayan señalados como incursos en hechos de corrupción, suponemos que deben tener pruebas suficientes, porque en el caso venezolano, no hay que hacer muchos esfuerzos.

Esta semana fue presentada en tribunales, bajo estrictas medidas de seguridad, la presunta responsable del extravió de los reales del CLEL, no permitieron que los periodistas la entrevistaran, ya que dizque aseguró que no se había cogido nada, porque supuestamente sus actuaciones fueron avaladas por el jefecito de esa corporación, de manera que si hay que poner preso a alguien, habría que revisar las actuaciones del personaje. Allí se repitió el cuento de la camioneta chocada y la presunta orden para que la susodicha autorizara Bs. 100 millones para la reparación del vehículo, de manera que allí hay una responsabilidad compartida. Lo que no entendí es porque no permitieron que la entrevistaran los medios, ¿acaso tienen medio de lo que pueda decir?.

Arrecian las presiones contra el Sargento de Nirgua, cuando estamos a escasos días para las elecciones, para que retire su candidatura, lo que le daría a su imagen un empuje incomensurable, y unas posibilidades reales a futuro de llegar hasta Miraflores, en unas elecciones transparentes y con otro árbitro electoral; le recuerdan que prometió públicamente que si no se respetaban las condiciones, retiraría su candidatura, pidiendole que “cumpla con su palabra”; sin embargo, aseguran en la esquina de los lamentos, que los compromisos adquiridos son irreversibles, que los intereses en juego son muchos, además hay mucha gente obteniendo beneficios de esta campaña, que son los que le están diciendo a toda hora que puede convertirse en el Sasa Mutema que salvará al país, que seguirán empujándolo hacia el precipicio.

Ya se comenta en voz alta en distintos sectores políticos del país, que por lo menos un 35% de las bases de organizaciones como AD, PJ, VP, UNT y Causa R, al parecer han venido trabajando con mucha fuerza, tras bastidores, o mejor dicho como submarinos, a favor de la candidatura de Falcón, como el mismo lo ha dejado entrever; resultando lo más interesante, que se están entendiendo directamente con la gente del candidato, pero dicen que supuestamente, la alta dirigencia de estos partidos, están debidamente informados de esta situación, pero se hacen los locos.

También se asegura que un grupo de los más connotados asesores, que están alrededor del sargento y que lo orientan en los temas álgidos en áreas de sociales, de economía, estrategias políticas y electoral, son profesionales de estas organizaciones que vislumbran que pudiera haber el 20M un “batacazo” y el personaje yaracuyano salga triunfante en la contienda. Si esto ocurre, seguramente que le van a pasar facturas importantes, tanto por el trabajo de las bases, como por la asesoría que le han estado prestando; si no gana Falcón, los líderes de los partidos, seguirán viendo hacia los lados y responsabilizarán a “estos loquitos” de haber actuado en forma personal, como ya lo hicieron con Enrique Márquez, lo que no debería causar sorpresa, porque así actúan los políticos en este país.

Se han venido extraviando desde hace algun tiempo, en las instalaciones de Agronomía y Veterinaria de la UCLA, equipos, piezas y repuestos de vehículos. Al parecer esta semana fue descubierto un túnel que va desde los terrenos, que eran sede de Ataucla, hoy invadidos por afectos a la revolución, hasta las áreas de esas dependencias, resultando lo más inquietante, que en el túnel fue localizado parte del botín que aún no habían tenido tiempo, pero hasta donde sabemos no se ha adelantado ninguna investigación sobre esta anormalidad y mucho menos se han establecido responsabilidades, dando la impresión que no existieran dolientes en ambos decanatos.

Causó mucha hilaridad en la esquina de los lamentos, una noticia que al parecer circuló recientemente por un medio impreso oficialista, de esos que elaboran e imprimen en Caracas y los lleva todos los días un camión a Barquisimeto donde los regalan, donde dizque se informaba que Delcy Eloína, en un acto especial había procedido a juramentar, palabras más, palabras menos, a una red de campesinos y pescadores en Simón Planas, lo que llamó la atención porque con la actual sequía que se ha vivido este año, los ríos prácticamente han desaparecido, y por supuesto tambien los peces, pero uno cada día se sorprende con las brillantes ideas de los revolucionarios.

Por cierto, en medio de esta campaña electoral los candidatos han tenido que ponerse al día con las deudas que tenían pendientes con los medios regionales, ya que varios pusieron como condición, que mientras no pagaran las deudas pendientes, sobre todo de campañas políticas recientes, no le darían cabida a las nuevas cuñas, de allí que asegura que Carmelina tuvo que poner al día a la gobernación, para que pudieran darle curso a las nuevas cuñas del gobierno, cumpliendo el famoso dicho del lavandero chino que señala “si no hay leal, no hay lopa”.

A propósito, los asesores de la gobernadora deben recomendarle manejar con mucha prudencia, temas que no conoce y que son altamente sensibles en la región. Ya en varias oportunidades ha prometido que va a terminar Yacambú, proyecto que inicialmente costaba 70 millones de bolívares, y que a lo largo de 40 años se ha convertido en un barril sin fondo, que ha permitido que unos cuantos vivos se llenen los bolsillos, incluso de dólares y la obra aún no se ha terminado. Él último gasto fue de 16 millones de dólares en materiales de impermeabilización, material que posteriormente fue localizado en la Zona industrial II de Barquisimeto, sin explicación alguna. Incluso un colega le había sugerido recientemente, cuando se refirió al tema: “Deje quieto, al que está quieto”.

Sería interesante averiguar si es cierto, que el Sargento se anda movilizando por todo el país, en dos aviones cuyos propietarios son unas lanzas en un cuarto oscuro: RR y WR, según dicen en la esquina de los lamentos, donde tambien comentan, que los periodistas venezolanos que estaban fuera del país y los llamaron de urgencia parta que se incorporasen a la campaña, dizque les están pagando en dólares, y debe ser una buena macoya para dejar empresas y cargos en Chile y Perú, para venir a meterse en este vaporón, con riesgos muy altos en cuanto a los resultados. Pero lo cierto es que retornarán “buchones” a reencontarse con sus familiares, despues del 20 de mayo.

Muchos paisanos se preguntan cómo es que un personaje que ocupa un cargo de elección popular en Yaritagua, Municipio Peña, se ha levantado una construcción vecina a la Alcaldía y a la Policía, al parecer violentando todas las normativas de urbanismo, como los retiros, según denuncian quienes pasan por el lugar y se dan cuenta de tal irregularidad, por que está a la vista, sin que nadie la haya dicho que estaba violando la ley, todos se han hecho de la vista gorda, al parecer por compromisos políticos, o por temor a que luego vayan a ser víctimas de represalias; sin embargo, las autoridades municipales están en la obligación de impedir que alguien, por muchas influencias y poder que tenga, se salte la ley a la torera, sin ninguna consecuencia. Vamos a estar muy atentos a ver que ocurre.