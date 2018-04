Retacitos 15-04-2018

Los rumores sobre golpe de Estado, la toma de Miraflores por un general retirado (CAC), Fuerte Tiuna echando candela por los militares alzados, durante el pasado jueves estuvieron a la orden del día, especialmente por las redes sociales, donde cada mensaje que supuestamente son generados por laboratorios del G2 Cubano, con la finalidad de crear expectativas entre la población ansiosa de un cambio, pero que luego generan nuevas frustraciones e incertidumbre, fueron la comidilla del día. A quienes buscaban información, la sugerencia que vieran el canal oficial, donde estaban pasando una sesión de la ilegítima ANC, allí todos reían y hablaban por teléfono. Si hubiese estado pasando lo que decían los rumores, todos habrían andado de carreritas, buscando donde esconderse.

Quienes se ocupan de continuar propalando estas “noticias”, siempre le agregan algo adicional como “me lo dijo mi yerno que es militar”, “me llamó mi hermano que es mesonero en Miraflores”, “ Caracas está tomada, se prendió el verguero”, de manera que al final del día la versión inicial, además tiene el nombre del nuevo presidente, de los integrantes del Gabinete ministerial, todo lo cual se estudia en las escuelas de comunicación del país cuando se pasa revista a la teoría del rumor; así que antes de poner a circular una información, es necesario verificarla, de lo contrario le estamos haciendo el juego a quienes utilizan esta estrategia para desalentar aún más a los venezolanos.

Muy mal quedó la jefecita del Hospital, quien supuestamente siguiendo intrucciones de “arriba” pretendió apoyada por un grupo de trabajadores chavistas impedir la entrada a los médicos al centro de salud donde prestan sus labores, enfrentando como cualquier pendenciero, a un gremio que reclama sus justos derechos, no existiendo precedentes en la historia del principal centro público asistencia del Barquisimeto, de este tipo de actuación de una autoridad, quien pareciera desconocer el viejo dicho que advierte que el que le pega a su familia se arruina. La verdad que no hay derecho a que se trate de esta manera a los médicos, menos por ordenes de una colega.

Insólito. El día viernes 23 de marzo, en oficinas de la Alcaldía de Palavecino, al parecer, estuvieron sacando el carné del PSUV, en una clara demostración del ventajismo al que nos tienen acostumbrados los revolucionarios. Una pregunta inocente: ¿será que los otros partidos que hacen vida en la región, también podrán utilizar estas instalaciones, para inscribir a su militancia?. Esta es una interrogante que debería responder la burgomaestre de la Alcaldía, ya que la salsa que es buena para el pavo, también es buena para la pava, de manera que no pueden aplicarle a las demás organizaciones políticas, la conocida Ley del Embudo, lo grueso para la revolución y lo angosto, para los demás.

Las perspectivas en cuanto al abastecimiento de productos agrícolas para los próximos meses se ponen cuesta arriba, porque cuando estamos a escasos días para iniciar el ciclo más importante de siembra, como es el de invierno, los productores no tienen ni siquiera el 10% de los insumos que requieren como es el caso de semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos para maquinarias, cauchos, baterías, lubricantes, la inseguridad y por supuesto escaso financiamiento; de manera que el desabatecimiento se continuará profundizando, los precios seguirán en alza y ni que decir en relación con lo que nos espera para el año 2019, cuando estaremos en presencia de una hambruna como no la ha habido antes.

Pero el gobierno sigue jugando con las necesidades del pueblo, recientemente se ha visto un gran movimiento en los puertos, incluso se ha detectado la llegada de 18 barcos graneleros con maíz, arroz, caraotas, azúcar, carne y pollo, todo es importado de otros países para generar una matriz de opinión de “bonanza”, cuando estamos a menos de mes y medio de las elecciones. En otras palabras, de nuevo se implementarán el 20M los puntos rojos, donde la gente deberá reportarse una vez que haya votado, para poder recibir una bolsa o una caja de comida, en un ventajismo exagerado, que no está al alcance del resto de los participantes.

Mientras tanto en el Hospital Luis Razetti, no hay medicamentos para el tratamiento de quimioterapia, para los pacientes que padecen cáncer, y así lo hace saber un aviso colocado a la entrada del nosocomio, donde los médicos y enfermeras exponen sus mejores intenciones para atender a los pacientes, pero les advierten que “No tenemos injerencia ni conocimiento de la disponibilidad de las medicinas que se les indiquen”, por lo que agradecen la comprensión de todos, aviso suscrito por el Servicio de Medicina Interna Oncológica (MIO).Recientemente la Federación Médica denunció que más de 300 hospitales en todo el país “están quebrados” con 2% y 3% de insumos y Fevarven advirtió que hay fallas de 95% en los medicamentos de alto costo.

¡¡Sálvese quien pueda!!

Sería interesante averiguar si es cierto que un personaje que imparte Teoría Administrativa, en la más vieja universidad de la región, supuestamente les estaría cobrando a los estudiantes 900 mil bolos si quieren aprobar la materia, al parecer con la excusa de que el costo de la vida está muy elevado y el sueldo que cobra en la institución, no le alcanza para satisfacer sus necesidades mínimas. La situación se ha hecho tan evidente, que los propios estudiantes están en consultas entre ellos, con la intención de elevar la denuncia a las autoridades. Este tipo de “docentes venales” hay que denunciarlos.

Nuevamente quedó en evidencia la improvisación del gobierno. “El ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, informó que el sábado 6 y domingo 7 de abril se llevaría cabo una jornada especial del denominado carné de la Patria en todo el país, para aquellos interesados en adquirir el documento”. Por consiguiente a la Plaza Bolívar acudieron algunas personas de la Tercera Edad, interesadas en sacar el carné, quienes consideran como una falta de respeto y de consideración hacia estas personas que desean una pensión de vejez, ya que a esa edad no trabajan y algunos no tienen quien se responsabilice de su sustento, por lo que exigen que al organizar cualquier evento que tenga que ver con adultos mayores, tomen en cuenta su edad y condiciones físicas.

Fue aspirante a la alcaldía de Palavecino, pero cuando vió que no tenía mayor aceptación, decidió declinar, ganando la ex jefa de la zona educativa de Lara. Aseguran en la esquina de los lamentos, que es un jugador que se la da de play boy, otros lo identifican como un general que asiste a los eventos con sus propios empleados, quienes son pagados para que acudan a estas actividades a hacerle comparsa, tratando de crearse una imagen de personaje importante. Cualquier parecido con un actual candidato presidencial, no es más que pura y simple coincidencia.

Aseguran en la esquina de los lamentos, que el ímpetu que se observa en la campaña del Sargento de Nirgua en el resto del país, no se observa en Barquisimeto. Comentan que para el desayuno donde se había invitado a 500 personas de distintos sectores, al parecer solo 60 confirmaron; en cuanto al recorrido por el campo en Mora, fue suspendido sin mayores explicaciones y la caminata por Juan de Villegas, tampoco se realizó. Los sabelotodo de la famosa esquina, aseguran ante el poco respaldo que hay en Lara a esta candidatura, se está manejando la tesis de reestructurar el comando de campaña en la región, así que amanecerá y veremos.

Insólito. Resulta que un distribuidor de ñemas de la región, además de ludopata reconocido, ahora nos ha resultado agiotista. Dicen que al parecer a sus propios trabajadores por darles el efectivo para que acudan al trabajo, les cobra hasta el 70%; pero no conforme con esto, supuestamente tiene en los alrededores del HCAMP a tres o cuatro bachaqueros que les venden las medicinas, algodón, alcohol, guantes quirúrgicos y otros materiales médicos a los pacientes, quienes se ocupan de chequear las necesidades de la gente y si tienen recursos como responder, y se los envían al personaje, quien dizque les cobra el 120% de interés, por eso es que dicen que el individuo, vuela con todo y jaula.

El alto gobierno confirmó lo que les adelantamos la semana pasada, ciertamente por fin se están viendo en los puertos nacionales, barcos graneleros que traen materias primas para la agroindustria; sin embargo, los anaqueles continúan vacios, nadie sabe qué camino están tomando las gandolas que salen de los terminales marítimos, porque lo que si es cierto es que no hay harina de trigo, no hay harina de maiz, no hay caraotas, tampoco azúcar y en el interior del país la situación es mucho más dramática que en la Capital, donde mal que bien aun se consiguen algunos productos, a precios muchas veces inalcanzables, pero aún no han desaparecido del todo, como en el resto de Venezuela.

Por cierto, en las diversas intervenciones que se han registrado en las primeras de cambio, en la Cumbre de las Américas en Perú, el gobierno venezolano lo que ha llevado es palo parejo, las intervenciones de los presidentes han sido de severos cuestionamientos, al inquilino de miraflores lo llaman dictador por la calle del medio y lo responsabilizan por las muertes de las personas que han perdido la vida por desnutrición, por falta de medicamentos o a manos de la delincuencia, han han sido precisamente ramilletes de flores lo que le han lanzado al sustituto y a su entorno.

Nuestro mas decidido respaldo a la denuncia que hacen los periodistas de los distintos medios de Lara, ante los obstáculos que les imponen en las fuentes oficiales, para ejercer objetivamente con su deber de mantener debidamente informado al pueblo; asimismo rechazamos categóricamente la actitud negativa de algunos colegas “enchufados”, que contribuyen con estas acciones contrarias a lo establecido en la Ley de Colegiacion del Periodismo.. En tal sentido, pongo a la orden esta sección para denunciar a quienes en forma irresponsable,caigan en estas practicas. Informar es nuestro deber.