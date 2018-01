Vibralta: Mi trabajo… ¿Amigo o enemigo?

Con frecuencia consideramos el trabajo como una carga de vida en vez de verlo como un camino a la autorrealización… y es que si no amamos lo que hacemos, si no nos gusta, lejos de quejarnos, deberíamos verlo como una oportunidad de aprendizaje que nos permitirá más adelante ser mejores para así avanzar al encuentro con el trabajo que deseamos… ¡Aunque ud no lo crea!

No quiero decir con esto, que debemos conformarnos con lo que hay aunque no nos guste, sino en aprovechar lo que hemos decidido aceptar sea nuestro trabajo de hoy, mientras enfoco y pienso en el que quiero y aprovecho el que tengo para aprender e ir maximizando mis habilidades personales.

La vida es, en esencia, una trayectoria inseparable de actividades constantes y así nos lo presenta cada inicio, cada comienzo… tal como este 2018… Por eso independientemente de cómo vayamos delineando nuestro camino existencial, podemos estar agradecidos o resentidos por lo que actualmente hacemos y tenemos.

Al resentirnos, lejos de mejorar, nos hundiremos más en lo que no deseamos, se hace un mal trabajo ycomo no nos gusta la forma en quenos sentimos, nos agobiamos, estresamos, lo cual nos conlleva a ser improductivos, ineficientes e ineficaces… ¿Qué hacer entonces, se preguntaráud?

Si su interés es volver a sentir orgullo por sí mismo y lo que hace en su trabajo, ame lo que hace actualmente aunque, por los momentos, no sea lo que le gusta ya que es la única forma de avanzar hacia donde desea!!!

Recuerde que si ud está en ese trabajo es porque lo aceptó en un determinado momento y si ahora quiere cambiarlo, debe valorar el que hoy tiene, cumplir con él lo mejor que pueda porque así es como atraerá uno que le dé más satisfacción realizar.

Por el contrario, si se queja todo el tiempo y crítica aquello que hoy representa su fuente de ingreso, enfocará lo que no desea, al tiempo que podrá seguir atrayendo nuevas oportunidades de trabajo, sí…¡pero con características similares del trabajo que ya no desea y lo convierte en su enemigo!

Hay que considerar que la satisfacción laboral es un conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo, razón por la cual quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas alejando constantemente desde esa emoción un trabajo que disfrute. Ello implica entonces que: A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas y mayor motivación.

En cambio, cuando el grado de satisfacción laboral es bajo, el trabajador no siente el peso de la responsabilidad con mucha fuerza y no pone suficiente empeño en su actividad diaria. Por tanto,la relaciónmotivación en el trabajo vs. productividad empresariales evidente y fundamental para aumentar el éxito tanto personal como organizacional.

Ver lo positivo de lo que realiza, hacerlo con respeto y cariño en su HOY es lo que le brinda el ingreso que requiere y si decide cambiarlo, hágalo, pero dándole valor a lo que tiene en este momento y enfocando lo que desea, insisto.

No menosprecie lo que representa hoy su fuente de poder adquisitivo, sea cual sea, respete y honre lo mucho o poco que ingresa, agradézcalo; y mientras lo hace, imagine, proyecte y piense en el trabajo que desea, aquel con el que se sentirá mejor, más a gusto y satisfecho.

Pensará ud que no es nada fácil, pero si aún ni siquiera lo intenta y sigue optando por quejarse de lo que HOY representa su fuente de ingreso, más de lo mismo seguirá llegando a su vida…

¿Año nuevo…Trabajo nuevo, con más satisfacción y gozo, desea? Convierte a su trabajo u ocupación de HOY en su mejor amigo, aprécielo, valórelo, reconózcalo y agradézcalo mientras enfoca el que desea para sentirse mejor! Así de sencillo, gente bonita…