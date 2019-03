René Rivas convocó a concentrarse este domingo en la entrada del HCAMP #16Mar

View this post on Instagram

El presidente del colegio de médicos del estado Lara, René Rivas, participó este sábado en la asamblea de ciudadanos convocada por el presidente (E) Juan Guaidó. Desde la concentración al este de Barquisimeto, hizo referencia a la visita de una comisión de derechos humanos de la ONU al Hospital Central Antonio María Pineda. “Yo se de las necesidades de los familiares y nos decían, mañana vamos a estar con ustedes. LLamé al hospital Pastor Oropeza y es falso que la comisión los haya visitado aún, lo de mañana está en pie, 8:30 de la mañana en la entrada del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Tenemos que ser mas astutos que esta gente que nos esta gobernando”, expresó. Videos: @giselacarmonag Lea más detalles en www.elimpulso.com #Venezuela #Barquisimeto #Lara #Asamblea #Información #News #Noticias #ElImpulso #ONU #DDHH #16Mar