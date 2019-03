El régimen usurpador no garantiza ni un litro de agua por venezolano #22Mar

El usurpador Nicolás Maduro no garantiza ni un litro de agua por venezolano, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula que cada persona tiene derecho a contar con 50 litros diarios para su uso, aseguró el coordinador nacional de Servicios Públicos de Voluntad Popular, Rafael Del Rosario, al pronunciarse en conferencia de prensa, en torno a la grave crisis y escasez de agua que afecta al territorio nacional.

“La ONU a dicho de manera muy contundente que cada persona debe tener por lo menos 50 litros de agua diario para su consumo, pero aquí el régimen usurpador no garantiza ni un litro de agua por habitante. Hay sectores aquí mismo en la capital que duran meses sin recibir el vital líquido. Inclusive escuelas y hospitales carecen del servicio y el acceso se ha dificultado más, porque no hay energía para bombear agua”, afirma.

Indicó que en las represas de la Mariposa y el Jarillo, hay suficiente agua para surtir a la gran Caracas, pero esta no es bombeada, porque no hay suficientes recursos eléctricos para hacerlo. Hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a unirse a la lucha por el cese de la usurpación, asegurando que en sus manos está la solución a la crisis del agua y demás problemas del país.

“Esta grave crisis no se va a resolver, hasta que cese la usurpación, porque el régimen se robó el dinero que debió usarse para mejorar a Hidrocapital. No tenemos el vital líquido, porque no han invertido en el servicio potable y porque no les hacen mantenimiento a las represas. Hoy es día mundial del agua. En algunas partes celebran, pero lamentablemente no todos pueden hacerlo, como es el caso de Venezuela, donde los habitados no tienen garantizado el acceso continuo al agua potable”, aseguró.

Anunció que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado de diversos expertos, presentará la próxima semana una propuesta para resolver los problemas de los servicios públicos en el país y acabar con lo que denominó como una violación sistemática de los derechos humanos.

Las declaraciones, las ofreció en compañía de diversos vecinos de la Caracas, en el marco de la conmemoración del día mundial del agua, que se celebra hoy 22 de marzo, para crear conciencia a nivel internacional, sobre la importancia de cuidar y usar responsablemente el vital líquido, así como recordar que en la actualidad todavía hay millones de personas que no tienen acceso al agua potable, siendo este un derecho de los seres humanos.