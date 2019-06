Denis Guedez: Trabajadores exigen dotación de insumos y medicinas para el Hospital Universitario de Caracas #3Jun

Una protesta en reclamo de la dotación de insumos, medicamentos, equipos medico quirúrgicos y artículos de limpieza, realizaron este lunes los trabajadores y el personal administrativo y enfermeras del Hospital Universitario de Caracas, cuyo deterioro ha venido siendo denunciado por los gremios de la salud,

En esta oportunidad el vocero de los trabajadores fue Denis Guedez, quien indicó que decidieron realizar esta protesta debido a que no cuentan con los lo más necesario para prestar un servicio eficiente a los pacientes que acuden en busca de una solución para sus problemas de salud, porque a pesar de tener la mejor buena voluntad, sienten la impotencia de no poder cumplir con su trabajo.

“En el hospital no funcionan los ascensores, no hay rayos X, no hay químicos ni reactivos para realizar los exámenes de laboratorio, no hay resonadores, no hay medicamentos, no hay artículos de limpieza, los aires acondicionados tampoco funcionan adecuadamente, es decir que la situación del Hospital Universitario, es totalmente crítica y no está en capacidad de atender los problemas de salud de los usuarios que acuden al centro asistencial”.

Aseguró que ante la situación planteada, donde los trabajadores también son severamente afectados, no les ha quedado más remedio que alzar sus voces de protesta, con la finalidad de llamar la atención y lograr que parte de la ayuda humanitaria que está llegando al país, sea destinada a atender las necesidades del Hospital Universitario de Caracas, institución que en épocas pasadas, fue ejemplo de eficiencia en todos sus servicios.