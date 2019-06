Juan Guaidó: “Tenemos que atender la emergencia y prevenir una catástrofe humanitaria” #4Jun

Vamos camino a una catástrofe, ya no es solo emergencia humanitaria, alertamos ante el mundo desde esta Asamblea Nacional no solo la Emergencia Humanitaria compleja sino que vamos camino a una catástrofe, no se trata de un bloqueo, afirmó el presidente (E), Juan Guaidó, durante su intervención en el debate sobre la crisis de la salud en Venezuela.

Admitió que numerosas regiones del interior del país, como Zulia, están desoladas, donde menos del 15% del comercio están operativos, señalando que el caso de los niños y del hospital J.M de los Ríos que era emblema de la salud del país está en una difícil situación, siendo hoy un reflejo de lo que pasa a diario en las regiones.

Dijo que resulta raro que en medio de un bloqueo, el Banco Central de Venezuela haya publicado las cifras donde se reconoce la devastación de la economía nacional, ya han sido retiradas del portal del instituto emisor, afirmando que a lo mejor fue una “filtración” como ocurrió con la entrevista que al parecer hicieron algunos funcionarios venezolanos. Dijo que la AN ha denunciado la emergencia, la crisis humanitaria, la crisis económica, que ha sido visibilizada por las cifras del BCV o los embajadores mostrando almacenes llenos de medicinas, lo que evidencia que no hay bloque, no hay sanciones para las medicinas.

Guaidó mostró fotografías de gobernadores con cantidades de medicamentos, a la vez que se preguntó “¿Dónde están estos medicamentos que tanto necesitan nuestros niños , nuestros pacientes en los sectores más vulnerables de la población y que ha sido el centro de nuestras políticas, la atención de los más vulnerables y que puede ser más vulnerable que una criatura que está luchando por su vida”, dijo Guaidó.

Ratificó que alertan al mundo que Venezuela está en emergencia, que se están haciendo todos los esfuerzos para detenerla, pero hoy estamos al borde de una catástrofe, que por cierto, nuestra región cada ve a los ojos de los millones de emigrantes, que en ocasiones deambulan por países vecinos, en busca de un momento de libertad para los venezolanos.

Hizo un reconocimiento al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al Grupo de Lima y al Grupo de Contacto que siguen trabajando y reconocen la lucha que están llevando adelante los venezolanos.

“Pero ahora tenemos que atender la emergencia y prevenir la catástrofe que puede suceder, así que celebro las exposiciones que han hecho los diputados en materia de emergencia humanitaria, en materia de la visibilización de la misma, de denuncia constante, como hacía referencia del diputado José Manuel Olivares, quien ha estado trabajando mucho con el tema del canal humanitario, quien está perseguido, pero que no han podido detener al Parlamento en su objetivo de atender a los ciudadanos”, dijo Guaidó.