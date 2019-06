René Rivas sobre caso del niño desaparecido en la morgue: Es un hecho imperdonable #19Jun

El presidente del Colegio de Médicos, René Rivas, se refirió al caso del niño Ángel de Jesús Montes De Oca Aranguren, bebé que falleció en área de neonatología del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) y posteriormente desapareció de la morgue de este centro asistencial, como un hecho “imperdonable”.

En exclusivo para elimpulso.com, el representante de los médicos en la región, responsabilizó a la directora del principal centro asistencial de Barquisimeto, María García Lara, de no atender la falta de operatividad en todo el recinto hospitalario.

Lea también: Padre del niño desaparecido en morgue denuncia negligencia y desidia en Hcuamp https://www.elimpulso.com/2019/06/18/padre-del-nino-desaparecido-en-morgue-denuncia-negligencia-y-desidia-en-hcuamp-18jun/

“La nueva directora acabó con el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. La morgue no tiene la infraestructura adecuada para atender la demanda de las personas fallecidas, no solo en Lara, sino también de todo centroccidente. No existe cava de refrigeración de cadáveres, mucho de ellos son colocados en el piso. ¿Cómo es que un bebé fallecido está al lado de desechos patológicos? Es imperdonable este hecho”, Rivas.

Rivas aseguró que el gremio médico pidió la destitución García Lara por mantener una actitud «hostil» ante el grave deterioro que presenta el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.

Lea también: Ferreiro: Cuerpo del bebé fue llevado con los órganos de desechos inorgánicos https://www.elimpulso.com/2019/06/17/ferreiero-cuerpo-del-bebe-fue-llevado-con-los-organos-de-desechos-inorganicos-17jun/