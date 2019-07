VÍDEO: Fernando del Rincón condenó asesinato de Acosta Arévalo y ataque contra Rufo Chacón #4Jul

View this post on Instagram

Durante una entrevista con la diputada ante la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, en su programa Conclusiones, el reconocido periodista Fernando del Rincón condenó el asesinato del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo y el ataque violento de Politáchira en contra Rufo Chacón, joven de 16 años que le propinaron 52 perdigonazos en el rostro. "Escuchar al jefe de Politáchira decir que respetan los derechos humanos es una vergüenza, es indignante ver cómo perdió los dos ojos este joven de 16 años solo porque le dan armas a unos orangutanes", expresó el periodista. Rincón enfatizó que "la capacidad de misericordia se está perdiendo entre los políticos venezolanos y están más enfocados en participar en marchas y en diálogos en el extranjero que velar por los ciudadanos del país". Texto: José Escalona