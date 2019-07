Pranes amenazan a venezolanos en el exterior con matarles a familiares si no pagan vacuna en dólares #8Jul

Casos de extorsión y amenazas de muerte contra familiares, reciben venezolanos radicados en el exterior, si no se comprometen a pagar “vacunas” en dólares, denuncian las víctimas que la planificación de la extorsión, secuestros y asesinato son trianguladas desde cárceles, todo bajo la mirada cómplice del régimen de Nicolás Maduro.

José “Chelin” Guevara activista de derechos humanos en Venezuela y Estados Unidos, con una trayectoria de más de 20 años, revela que en estos momentos en los cuales da esta declaración está siendo víctima de amenazas por parte de Yonathan Antonini alias ”El Gringo”, quien se identifica como el pran de la cárcel de máxima seguridad del Puente Ayala.

“Este sujeto me contacto hace pocos días, no sé cómo consiguió mi número de teléfono en el exterior, pero ya tenían mucho tiempo investigando mi persona y a mi familia que tengo en Venezuela, específicamente en El Tigre estado Anzoátegui, este sujeto a nombre de un supuesto sindicato comenzó a pedirme altas sumas de dinero, 15 mil dólares en específico y de no acceder a sus demandas él mandaría a matar a mi padre y hermana que viven en la mencionada región”.

Guevara señaló que alias “El Gringo” le dice sin el menor pudor que él decide quién vive y muere en Anzoátegui, también le confesó el tener negocios en San Tomé muy ligados Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de igual manera formar parte del equipo de trabajo del Fiscal General designado por la Constituyente Tarek William Saab.

“Yo procedí llamar a mi padre y hermana, ella me comenta que en la entrada de su casa habían carros parados y hombres armados en actitud amenazante, El Gringo y su banda querían una parte de la vacuna en bolívares, facilitando una cuenta Banesco de una agencia de viajes, yo denuncie y ya uno de los sujetos de apellido Pinto fue detenido por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)”, señaló Guevara

El sociólogo y ex dirigente estudiantil de la UCV, calificó como alarmante estos casos de extorsión de pranes de cárceles a venezolanos, quienes viven en el exterior, lo que se ha convertido en un práctica habitual, la respuesta común que le dieron amigos y conocidos fue que le pagará a los malandros y dejar eso así.

“Yo decidí no quedarme callado y la respuesta a pesar de haber denunciado el caso ante el Conas, es que las amenazas continúan llegando al nivel de pintar grafitis en las entrada de mi casa en El Tigre, diciendo que me van a matar a mi papá por sapo, el que este pran apodado El Gringo siga actuando con total impunidad, demuestra sus posibles nexos con personeros del alto Gobierno de Maduro, como él mismo afirma y con mafias de las petroleras. Existe una delgada línea entre la dictadura de Maduro y los grupos delincuenciales”, aseguro Chelín Guevara.