GALERÍA Juan Guaidó desde Boconó: nuestro objetivo es ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos #12Jul

Frente a la población de Boconó, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que los encuentros que se están dando en Barbados es para ponerle fin al sufrimiento de un país.

Recalcó que el régimen de Nicolás Maduro “irresponsable, dividido y aislado” pretende confundir a los venezolanos hablando de mesas perennes y diálogos de paz.

“Allá un régimen irresponsable, dividido y aislado que pretende confundir hablando de mesas perennes y diálogos de paz. Nuestro objetivo no es un mecanismo; en todos los espacios de lucha en los que estamos, nuestro objetivo es ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos”, dijo Guaidó.

Recordó a la necesidad de mantenerse en las calles para reclamar los derechos fundamentales de los venezolanos.

“Esto que hablo no son sueños, son derecho. ¿Usted quiere que sus hijos sueñen con tener gasolina o que llegue la luz? esos no son sueños, los derechos no se piden, no se mendigan, se exigen y se defienden en las calles como lo estamos haciendo nosotros”, sostuvo.