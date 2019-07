Vivimos una economía exhausta y una sociedad cansada #17Jul

En Venezuela tiene que haber un sector privado vigoroso, que invierta. No hay país que pueda crecer solo con inversión pública, además, vivimos una economía exhausta pero mucho más importante tenemos una sociedad cansada, y eso no debe continuar así, aseguró la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera.

Durante su intervención en la Asamblea Anual de Fedecámaras, manifestó que la economía de Venezuela va a caer a cifras sin precedentes, cercana al 40%, no solo por la caída prolongada en la industria petrolera, sino también la economía no petrolera y la comercial.

“Estamos en el aparente umbral del inicio de un cambio, el cual sería crucial que ocurriera”, expresó.

Ratifica que estamos en una economía exhausta, los habitantes están exhaustos y el país está exhausto, que los alcances del poder adquisitivo son extremadamente precarios en todo el país; sin embargo asegura que más allá de esto, comparte la idea, de que los que están son más que los que no están, “somos más los que nos mantenemos esperanzados y seguimos buscando la manera de insistir y ver cómo lograrlo, teniendo la disposición de adaptarse a retos muy difíciles”, agregó.

Señaló que vivimos lo impensable en materia de desnutrición, en atención a la salud, en el acoso a la inflación superior, en dejar morir las cosas fundamentales que nos caracterizaban, conocer al Estado hipertrofiado y sin embargo con ambiciones mega anómicas, a pesar de no ser más que un carapacho, por lo impensable que era que el parque eléctrico estuviera en las condiciones actuales, afirmando que eso no los dio el petróleo, no el socialismo, pero hemos acabado con ese parque, con la infraestructura y con las industrias básicas.

En todo caso, precisó que son inconmensurables los espacios de reconstrucción que hay que tomar en el país, comenzando porque las empresas se están encogiendo, no por costos y/o divisas u otras razones, sino, porque la única forma de que sobrevivan en la situación del país es reduciendo su tamaño.