Con decreto el gas no llegará a los consumidores #31Jul

Si mediante un decreto se espera que el gas doméstico llegue a los consumidores, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de los consejos comunales, se estará engañando a la población porque el combustible escasea sencillamente debido a la falta de producción y a la incapacidad del Estado por atender sus obligaciones con ese y los demás servicios.

Así lo expresó el Dr. Joel Rodríguez Ramos, profesor universitario y constitucionalista, quien señaló que una decisión de ese tipo sería inconstitucional porque se estaría discriminando a una gran parte de la población, ya que se está hablando de un censo específico para el suministro del producto y de que el papel de responsabilidad estará en manos de quienes son afectos al régimen, porque los consejos comunales son manejados por el partido oficialista.



Crisis general

Todo lo que estamos viendo es contrario a la Constitución, que ellos mismos promovieron en el 1999. Después Chávez presentó una reforma que la gente no aceptó. Y ahora sin elección popular, tras una propuesta de Nicolás Maduro, se creó la Asamblea Nacional Constituyente. que no fue sometida a la voluntad popular.

El régimen prometió el derecho a la salud y ya vemos cómo se han producido miles de muertes de niños, mujeres y personas de la tercera edad. Al mismo tiempo, los médicos que se han ido a otros países han triunfado y se han ganado el respeto. Una joven venezolana médico se ganó el primer premio de investigación en Kuwait. Y 25 mil profesionales de la medicina se encuentran en el exterior porque aquí ya no hay medicamentos y los hospitales se encuentran abandonados.

Lo mismo ocurre con la educación, donde se pretende formar en quince días a maestros.

Difícil será tener educadores como Napoleón Arraez (Pololo), que fue director del liceo Mario Briceño Iragorry, o Daniel Segura, que lo fue de la Costa Rica, del Lisandro Alvarado y del Padre Díaz, de Duaca. Acaba de morir otro destacado profesional, Marcial Rodríguez, eterno secretario de Fundasab, quien también fueras educador respetable. Y ya no tendremos profesores como los hermanos Basilio, Gaudencio y Nectario María, de La Salle, que le dieron brillo al estado Lara. Porque en 15 días no se hace un maestro. Y no hablemos de las universidades, porque han sido dejadas sin recursos.

Servicio como el eléctrico están tan mal, que a cada instante ocurre un apagón y quienes advierten sobre el colapso, como pasó con el ingeniero Luis Vásquez Corro, es hecho preso. Y también a familiares de quienes formulan advertencias como ocurrió con el hijo del ingeniero Winston Cabas.

Si PDVSA está en su peor momento, indudablemente, no podrá garantizar gas a una población que ha venido haciendo colas en los centros de distribución y ha sido atacada múltiples veces por los cuerpos de seguridad. Todavía está fresco el caso del jovencito Rufo Chacón, quien perdió los dos ojos, cuando funcionarios le atacaron a perdigonazos cuando se hallaba al lado de su madre exigiendo que les suministraran las bombonas que necesitaban para hacer la comida de su hogar.

“Éste régimen ataca despiadadamente a quienes protestan por los malos servicios y ahora si los consejos comunales van a distribuir el gas, éste servicio va a empeorar porque como es poco el combustible que se puede conseguir, será más costoso obtenerlo. Y no es verdad que se combatirá la corrupción, porque ésta es característica del régimen”.