Son Titulares jueves 1 de agosto de 2019 #1Ago

Tareck El Aissami y Samark López están entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos. Los acusan de narcotraficantes.

El Aissami responde a Estados Unidos: “Acúsennos de lo que les dé la gana”.

Presidente Guaidó: Estamos haciendo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poner a salvo los activos del país.

Diputado Stalin González: Hemos iniciado otra ronda de reuniones en el marco del Mecanismo de Oslo.

Dirigentes abogan por consultar acuerdos de Barbados con la ciudadanía

Venezuela corre el riesgo de perder Citgo por acción del Procurador de la AN

AN ejercerá acciones para defensa de Citgo ante Crystallex

Guaidó logró medidas para «proteger» a Pdvsa de demanda de Crystallex

Kimberly Breier (sub secretaria de Estado): EEUU apoyará a Guaidó hasta que tengan un gobierno para el pueblo.

Arriban al país 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos en ayuda humanitaria

Guaidó agradeció ayuda humanitaria proveniente de Italia

Armados, vestidos de negro y con pasamontañas: Así operan los «escuadrones de la muerte» de Maduro.

Tras el señalamiento a El Aissami, Bolton recomienda la oferta de una salida.

Maduro insiste en la instalación de una «mesa permanente de diálogo»

Los impuestos en petros ahogan más al comercio.

Fedecamaras: La anarquía y la voracidad fiscal reducirá aún más la oferta de bienes y retrasará la recuperación económica

Cuidar viviendas y atender a los abuelos: nuevos negocios que deja la diáspora

AN citará al Minstro Reverol para que explique lo ocurrido en la Cota 905 donde delincuentes expulsaron a funcionarios policiales

Desayunar en la calle cuesta el salario mínimo mensual

Almagro recibió comunicación del Pdte. (E) Guaidó para reingreso de Venezuela al TIAR.

Constituyentista pide al TSJ allanar inmunidad de diputados que aprobaron el TIAR.

Vecchio y Simonovis conversaron con Jefe del Comando Sur y Subsecretario de Defensa de EEUU.

Henri Falcón: No podemos estar de acuerdo con una intervención militar, por temas de dignidad y soberanía. Claudio Fermín: Venezuela no va a salir adelante si mantenemos esta guerra y odio permanente.

Diosdado Cabello amplificó en su programa las declaraciones de la “oposición sensata”: Falcón, Claudio Fermín y Eduardo Fernández.

Hijo del ingeniero Winston Cabas fue torturado. Lo llevaron al FAES de Petare, donde «me torturaron, me dieron golpes con un palo preguntándome dónde estaba mi papá. Me decían que yo pagaría las cosas que hizo mi papá, que cómo él sabía que se iba a ir la luz, cuánto nos pagaron. Así me tuvieron hasta las 11 de la noche. Cada 20 y 30 minutos me daban más y más golpes», dijo el joven.

Maduro: Es una ridiculez decir que en Venezuela se vive una dictadura.

Denuncian en la AN desaparición de Randi Manzanilla dirigente comunitario del Zulia

Gandoleros de La Guaira en paro técnico porque ya ni las cajas Clap llegan

Anciano de 91 años de edad murió de desnutrición extrema en Maracaibo

OIM: Hay 3,2 millones de venezolanos desplazados por Latinoamérica y el Caribe

Ciudadanos cuestionaron que el CLAP ahora distribuya el gas doméstico en Lara

Corrigió Carmen Meléndez: Se distribuirá el servicio de gas a todo aquel que lo necesite, sin discriminación

Agonizan los servicios públicos en Venezuela

El informe semestral de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB: ECONOMÍA CAERÁ 22% Y DEUDA EXTERNA AUMENTARÁ 60% AL CIERRE DE 2019

La Cepal pronostica un retroceso de -23% en la economía de Venezuela.

En Baruta y El Hatillo no paran las protestas por fallas en los servicios públicos

Barquisimeto y otras ciudades se suman al caos por corts a diario de luz.

Producción petrolera cae a un nuevo mínimo 400 mil barriles diarios.

Fedecámaras rechaza ley aprobada por la ANC sobre impuestos a grandes patrimonios.

Dólar paralelo supera los Bs. 12.000.

Salario mínimo del venezolano es el equivalente a 3,27 dólares mensuales.

jguaido enfatiza que las expropiaciones chavistas hipotecaron los activos de Venezuela

Los habitantes de Cabudare salieron a las calles de sus respectivas comunidades este miércoles 31 de julio para exigir que sean atendidos ante las constantes fallas en los servicios públicos

50 dólares se requieren para solicitar visa humanitaria de Ecuador

Transportistas exigen ajuste de las tarifas del pasaje en Caracas.

El pasaje de autobús hasta Guarenas ha aumentado seis veces.

ONG Espacio Público dicta talleres de Derechos Humanos a líderes comunitarios

Más de cinco millones de dólares deberá pagar como multa al municipio Chacao empresa asociada a Casablanca Fashion Group.

Fuertes explosiones en Cavim mantiene en vilo a vecinos carabobeños.

Santrich está prófugo pero aún cobra su ostentoso sueldo de congresista

Mediante transferencias barco-a-barco en Malta, Rusia envía productos petroleros a Venezuela

Migración Colombia desalojó a 300 venezolanos que vivían hacinados en Cúcuta.

Calderón Berti alertó a Holmes Trujillo sobre amenazas contra venezolanos en Bucaramanga.

Costa Rica repatría desde Venezuela a nueve personas que pidieron asistencia.

Venezuela, de país de acogida a tierra de éxodo.

Gobierno de Perú presenta a Congreso proyecto para adelanto de las elecciones.

Estalló incendio en refinería de Exxon cerca de Houston.

Trump declara a Brasil aliado militar estratégico de EEUU fuera de la OTAN.

Hallan en un río el cadáver del fundador de la mayor cadena de cafés de India

Revelan imágenes contundentes de cómo la cocaína devora el cerebro de un adicto

Italia autoriza el desembarco de 116 migrantes para redistribuirlos entre cinco países de la UE.

Hijo de Osama bin Laden y cabecilla de Al Qaeda murió, según la cadena NBC.

El brote de ébola cumple un año fuera de control en el Congo.

La libra sigue en caída libre en respuesta a la amenaza del ‘no deal’ de Boris Johnson.

La Reserva Federal de EE UU da un giro estratégico y recorta los tipos por primera vez desde la crisis.

Himno de Venezuela resonó en el Carnegie Hall de New York con Gabriela Montero

MLB: Jesús Aguilar fue transferido a los Rays de Tampa Bay

El criollo Josef Martínez dirá presente en el Juego de las Estrellas de la MLS

Selección nacional de baloncesto en los Panamericanos fue derrotada por el combinado de Puerto Rico, con marcador de 73-64.

Venezolano Roberto Rosales marcó su primer gol con el Leganés.

Saludos.

De ahora en adelante, esperanza. El camino no existe. Por esto lo construyo mientras lo hago…

Ko Un

www.sontitulares.com www.elimpulso.com

Jueves 1 de agosto de 2019