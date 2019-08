VIDEO Vecinos de la Chucho Briceño denuncian riesgos en servicio de agua y fallas en servicios públicos #6Ago

View this post on Instagram

Los ciudadanos de Palavecino volvieron a salir a las calles para exigir a los entes gubernamentales que atiendan la situación de cada una de sus comunidades, las cuales padecen de la desatención, abandono y la negligencia del Estado. Pese a que se realizan concentraciones en diferentes zonas, todas coinciden en una idea: No cuentan con los servicios básicos y llegaron al punto del colapso. Los vecinos de la Chucho Briceño comentaron al equipo de elimpulso.com que cada día que pasa la crisis se agudiza más, por lo cual seguirán protestando por sus derechos, ya que no pueden seguir viviendo sin agua, sin electricidad, sin gas y sin el aseo necesario en su comunidad. Uno de los tópicos principales que expresó Maximiliano Pérez, vecino fundador de la urbanización, se debe a una problemática en el servicio del agua potable, ya que está llegando a los hogares acompañada de una especie de arenilla, la cual comentan los ciudadanos que les genera preocupación porque "ha tapado filtros de agua", y un daño más lamentable podría ocasionarle a sus organismos. . Texto, reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 Video: Luis Miguel Rodríguez – @unluismiguel