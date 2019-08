Hijo de familia larense quemado tras explosión en Panamá es dado de alta #17Ago

View this post on Instagram

Este sábado 17 de agosto, el hijo de la familia larense Lima Muñoz, Miguel Ignacio Muñoz, de 5 años, fue dado de alta, tras sufrir quemaduras en 70% de su cuerpo por la explosión registrada en el apartamento de Costamare en Panamá, el pasado 31 de mayo. El niño fue sometido fue sometido a varias cirugías y estuvo sedado por varios días para que no sintiera el dolor de las fuertes lesiones. En el vídeo se observa como Miguel Ignacio sale del hospital Shriners, ubicado en la localidad de Galveston (Texas), en Estados Unidos, en una silla de rueda con un ramo de flores y globo en mano. . Texto: José Escalona Vídeo: @SergioNovelli . Lea más información en www.elimpulso.com . #Nacionales #FamilaLarense #LimaMuñoz #Panamá #Noticias #Información #Barquisimeto #news #ElImpulso #17Ago