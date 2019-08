OPINIÓN Sistema Universitario Disruptivo del siglo XXI: “Unibertsitatea Mondragon” (Parte 5) #18Ago

1.- Un DERECHO NO ES lo que alguien te debe dar… ES lo que nadie te debe quitar.

2.- Pañales y Politicos han de cambiarse a menudo y… POR LOS MISMOS MOTIVOS.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: «LEINN»

Está diseñado en 4 cursos, 8 semestres, y estructurado en 7 módulos:

• Fundamentos de la Creación y Gestión de Empresas.

• Liderazgo y Gestión de Conocimiento.

• Emprender y el Enfoque Cliente.

• La Innovación en Red como Motor de Creación de Valor.

• Ciudadanos Globales –

• El Proceso de Creación de Empresas y la Especialización

• Proyecto Fin de Grado

PLAN DE ESTUDIOS – ASIGNATURAS POR SEMESTRE









LISTADO DE OPTATIVAS ELEGIBLES (exceptuando programa especialización del 3ºSem)

METODOLOGÍA FINLANDESA

1.- Experimentar el Learning by Doing, 2.- Emprendimiento en Equipo, 3.- Viajes aprendizaje Intenacionales 4.- Liderazgo del proceso de Aprendizaje 5.- Emprendimiento



1.- Experimentarás el método finlandés:

Nuestro método de aprendizaje tiene su origen en la unidad de emprendizaje Team Academy en Finlandia con más de 15 años de experiencia. El modelo educativo finlandés puede reconocerse en varios métodos y herramientas de nuestro programa, como son, entre otros, la autonomía responsable y la creatividad, el diálogo, los equipos emprendedores, el sentido de comunidad, etc.

2.- “Viajaras formándote para ser un ciudadano/a global”:

Las empresas necesitan profesionales innovadores con una visión global, nosotros formamos ciudadanos globales. Todos los alumnos de LEINN realizarán una estancia de dos meses en Team Academy Finlandia durante el primer curso. Además, realizarán viajes formativos (learning-journey) a Estados Unidos en el segundo curso y al menos a un país emergente (China, India, Brasil, México,…) durante el tercer curso.

3.- “Crearás tu propia empresa real en equipo (Team Cooperative)”:

La clave del desarrollo personal y el emprendizaje están en la constante interacción con el mundo real: crear una empresa real, trabajando con clientes reales y con proyectos reales. Los estudiantes son los protagonistas, creando en equipo las empresas y el coach se encarga de apoyar y promover este proceso, no de dirigirlo.

4.- “Aprenderás en equipo” (Team Cooperative)

Una de las principales herramientas de aprendizaje es el equipo. Al trabajar en equipos se aprenden en la práctica las habilidades y competencias del grado. El rol del profesor cambia, pasando a ser el tutor del equipo, similar al de un equipo deportivo. Su labor es orientar, aconsejar, formular preguntas, narrar experiencias, asesorar, etc.

5.- Emprendimiento El 55% de los graduados de LEINN son emprendedores y desarrollan su propia empresa. El porcentaje de emprendedores en España entre alumnos de grados ligados al ámbito empresarial es del 0,7%.

Se trata de «Experiencias» de gran impacto que desarrollan la capacidad y perspectiva para trabajar en un mundo globalizado, multilingüe y diverso.

CINCO PILARES DE “L E I N N”

Sigue la metodología de Team Academy desarrollada con éxito en Finlandia en los últimos 25 años por el Centro de Excelencia en Emprendimiento de la Universidad de Jyväskylä. En la actualidad, esta metodología se ha transferido a más de 20 centros universitarios de todo el mundo y es un referente internacional en educación superior. Se basa en cuatro pilares:

1.- «LEARNING BY DOING»

Los equipos de LEINN emprenden proyectos reales con clientes reales desde el primer día de trabajo.

2.- EMPRENDIMIENTO EN EQUIPO

La team company (empresa real creada por un equipo de entre 12 y 20 jóvenes) es el vehículo esencial del proceso de aprendizaje. Con el apoyo de entrenadores y expertos, permite desarrollar desde la práctica continua las habilidades y competencias necesarias del emprendimiento innovador.

3.- VIAJES DE APRENDIZAJE INTERNACIONALES

Durante el primer curso, todo el alumnado realiza una estancia de 6 semanas en Filandia para conocer Team Academy.

En segundo curso, un mes en San Francisco permite explorar el ecosistema emprendedor de base tecnológica de Silicon Valley.

En tercero, 4 meses de inmersión en Asia: China e India. Para lanzar una mirada al futuro.

4.- LIDERAZGO DEL PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE

Cada estudiante lidera su aprendizaje acompañado del entrenador, pero no dirigido por él. Irá desarrollando sus pasiones, comprometiéndose al mismo tiempo con objetivos concretos y medibles.

¿Qué se debe tener para ser un líder hoy?: IBM Global CEO study

Most important leadership qualities over next five years

• Creativity……………………. 60%

• Integrity…………………… .. 52%

• Global Thinking……….. ..35%

• Influence…………………. ..30%

• Openness…………………….28%

• Dedication……………………26%

• Focus on sustainabilit…26%

• Humility………………………12%

• Fairness………………………12%

(Próximo artículo: MASTERYOUTSELF )

Juan José Ostériz