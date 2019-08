Hace 61 años nació el “Rey del Pop” Michael Jackson

Este 29 de agosto el “Rey del Pop” hubiese cumplido 61 años. Su estilo revolucionó el mundo del pop y se lo considera como una de las grandes influencias musicales del siglo XX, gracias a discos exitosos como Thriller o Bad.

Jackson inició su carrera musical en su niñez ya que integraba junto con sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon el grupo “The Jackson 5”. En 1972 comenzó su etapa en solitario con Got to be there, aunque el verdadero éxito y reconocimiento se dio con la publicación de Off the Wall en 1979.

En 1982 salió a la luz su álbum “Thriller”, considerado como el disco más vendido de todos los tiempos a nivel mundial y que lo catapultó como una de las estrellas del pop por excelencia a finales del siglo XX. Estuvo 80 semanas consecutivas entre los 10 discos más vendidos, 37 de ellas en el número uno.

En 1985, Jackson se unió a un extenso número de cantantes para lanzar el disco “USA for África” que contenía el que iba convertirse en uno de los sencillos más vendidos de la historia. “We Are The World”.

Tuvieron que pasar cinco años para poder escuchar un nuevo disco de estudio de Michael Jackson, tras el exitoso “Thriller”. Era agosto de 1987 y el nuevo trabajo se llamó “Bad”. El álbum, séptimo en la carrera musical del artista, fue disco de oro en Estados Unidos el mismo día que se publicó, pero las comparaciones con “Thriller” fueron demoledoras y no tuvo el éxito esperado, a pesar de vender más de 30 millones de copias y conseguir cinco números uno.

En noviembre de 1991 se pone a la venta un álbum titulado genéricamente “Dangerous” y su primer sencillo fue “Black or white”.

En 1993 Michael Jackson recibe el Grammy a la Legenda Viva, por su contribución a la música y en 1995, llega un nuevo disco en esta ocasión doble. Su título genérico “History: Past, Present and Future”. En el disco uno encontramos los temas de más éxito de su carrera hasta ese momento y en el dos, quince nuevas canciones. Uno de los temas que más se destacan del álbum es: The Don’t Care About Us.

En 1997 llega un nuevo álbum de Michael Jackson, que unos califican un nuevo trabajo de estudio por contener cinco nuevos temas y que otros consideran un recopilatorio por contener ocho remezclas del álbum anterior. El título genérico “Blood On The Dance Floor”.

Invincible es el décimo primer y último álbum de estudio en vida de Michael Jackson lanzado el 30 de octubre de 2001. El álbum cuenta con 16 canciones de las cuales “You Rock My World” y “Butterflies” son las canciones más reconocidas del álbum. Tiene el récord al disco con más dinero invertido en su producción.

Con motivo del 25 aniversario de la publicación de “Thriller” el 11 de febrero de 2008, se reedita el disco con las nueve canciones del álbum original y seis temas inéditos. La nueva edición vendió en todo el mundo más de tres millones de copias.



En su haber, Michael Jackson cuenta con un total de 15 premios Grammy, junto con los premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo.

El 5 de marzo de 2009 en un auditorio de Londres y ante 20.000 espectadores, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira “This Is It”, pero el 25 de junio de ese mismo año, el cantante muere tras una parada cardiorespiratoria.

Tras su muerte, Michael Jackson se convirtió en el artista que más vendió en 2008 en Estados Unidos, más de ocho millones de álbumes, mientras que en el resto del mundo en los doce meses posteriores a su fallecimiento, vendió 35 millones de álbumes.