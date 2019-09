OPINIÓN Reflexiones en positivo: Dejar los intereses personales y negociar bien para todos #5Sep

Aunque singuen soplando vientos a favor nos preocupa que siga la incertidumbre, se profundiza la crisis en general; cada día va hundiendo más a los habitantes de esta patria, es tan fuerte que hasta los autores creen que lo están haciendo muy bien, no dudemos que también están sufriendo, preocupados y dominados por la inmanejable y catastrófica situación nunca vista en el mundo ni en los países más pobres del planeta mucho menos en este país Venezuela considerado el más rico del mundo y apostando hacia abajo como pecado capital, pero aun así se aspira con fe que esas mesas de negociación llegue, a un acuerdo favorable, humano donde todo el país sea el ganador y favorecido por el bien de todos, tengo fe de que en el fondo es lo que todos desean, debemos borrar esa idea de que el país está dividido en buenos y malos no, aquí toda la gente es buena que por los momentos hay un grupo mal aconsejado apostando a la igualdad hacia abajo y no funciono, esperamos con plena confianza que más temprano que tarde asuman el camino correcto.

Sigamos apostando a troche y moche por una alianza honorable, pacifica donde quepamos todos que los mismos que desean la igualdad hacia abajo contribuyan para que sea hacia arriba, no seguir aumentando ni fomentando la pobreza y la miseria ya son demasiados y no son culpables de errores de políticas erradas y quienes tomaron el país como su propiedad pero aun así copiémonos de El Dalai Lama “ La compasión y el amor no son meros lujo como fuente tanto de paz interior como exterior son fundamentales para la continua supervivencia de nuestra especie” y es deber de todos hacer el esfuerzo por que esta se convierta en bendición y alianza antes de tantas controversias negativas totalmente adversos a lo que nuestra patria necesita, paz, armonía, alimentos, medicinas y todos los servicios hoy pulverizados, la educación destruida, que no se sigan marchando nuestros familiares y paisanos en busca de un destino incierto a la deriva de todo el que se le ocurra vejarlos, esos nos afecta a todos, no hay ninguna razón que justifique esto, ejemplo: si este es un castigo ya es demasiado largo a menos que este desastre sea una sentencia a muerte y por eso el ruego a rectificar. Si para nadie es un secreto a donde está la falla.

No se puede descubrir la luz analizando la oscuridad, debemos mirar hacia adelante, pensando en un país nuevamente potente como lo es rico, combatir las miserias y no agotar las energías en busca de los servicios básicos que por derechos nos corresponden, la tristeza que causa ver a nuestros paisanos pasando por esas penurias sin tener culpa y con el agravante de que quienes la han causados dicen y están convencidos de que estamos muy bien, que aquí no está pasando nada, pero tristemente está pasando de todo, de forma muy dolorosa y negativa, que es donde todos debemos aportar para que suceda lo contrario y darle un parao’ a todo este flagelo que puso en desgracia todo lo que estaba hecho y apunta a contradecir todo lo que se aspira hacer, cortando la creatividad y poniendo trabas a todo lo que sea proyectos, productividad y bienestar para todos como si vivieran en otro planeta para no darse cuenta cual es la situación real del país y cada día su hundimiento es más profundo y el alejamiento de los países que en realidad no nos den pero que tampoco nos quiten y sean buenos aliados en lo que sea productividad, educación,creación de industrias plenas en empleo y no propiciar las estampidas, que esto no siga para que nuestros hijos, nietos y todo el núcleo familiar se sientan orgullosos de ser Venezolanos y de su patria y jamás piensen en abandonarla a un sabiendo la belleza que tenemos.

Abraham Lincoln decía “ Que ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otros sin su consentimiento”, esto se parece a nosotros, aparte de que Cicerón decía “Pega pero escucha” también hay cierto parecido, bueno consciente de las tremendas dificultades,no perdamos la fe en los negociadores y buena parte del mundo que apuesta a una negociación, darle un voto de confianza y lo hagan bien pulcro, que no deje duda y sea confiable, tomar como ejemplo lo que está pasando en Colombia que como país vecino y hermano nos rebotan en forma amenazante e inhumana, nos hace recordar a Hitler cuando fue canciller y negocio con la República Checa, fue un crimen que aún no ha servido de experiencia y aquel dicho que reza “ que con ideologías que ofrecen mucho a cambio de nada no tiene credibilidad”, y siempre ha fracasado a un costo muy alto y el que sus ideas no dan pie con bola siempre será un fracaso, aparte de que con el que le guste delinquir no hay forma de hacer negocio, pero apostemos a que el nuestro no corre en este grupo y que todo será confiable,saludable y de beneficioso para todos. Recordemos a Luis Pastori rector de la Universidad La Soborna dejo este mensaje “Un conocimiento superficial nos aleja de Dios un conocimiento profundo nos acerca a él”, invito a todos hacer un ruego al espíritu Santo para que nos envié un rayo de su luz y alumbre la mente de los negociadores y todos volvamos a ser felices y sin traumas, ni venganzas, ni rencores, todos por la paz y el progreso.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]