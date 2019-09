Son Titulares lunes 9 de septiembre de 2019 #9Sep

Presidente Guaidó llega a la misa de coronación a la Virgen del Valle en Anzoátegui

Moises Naim: Maduro sabe que sería suicida una guerra contra Colombia.

Rafael Ramírez: Estos irresponsables buscan una guerra

Golpeada por la crisis chavista, Maracaibo cumple 490 años de su fundación

Entre misas, cantos y ceremonias tradicionales, Carora conmemora sus 450 años

El futuro del “Pollo” Carvajal está muy cerca de decidirse

Tintori: Los dictadores utilizan el diálogo para alargar el tiempo y mantenerse en el poder

Vecchio pide actuar conjuntamente contra la presencia de «grupos armados» en Venezuela

En su aniversario 108, miles de creyentes veneraron a la Virgen del Valle

Warao que no contrabandea gasolina, warao que no come

Militares rusos utilizan el uniforme venezolano en Caracas y la frontera

El impuesto al Patrimonio se debe pagar desde este año.

Consecomercio advierte que control de precios generará desabastecimiento

Comisión de expertos de la oficina de Bachelet se reunió con un grupo de presos políticos recluidos en Ramo Verde.

Delincuentes pagan publicidad en redes sociales para generar confianza y cometer estafas.

En Bolívar la medicina retrocede 100 años cuando los pacientes se recetan con yerbateros y chamanes

Deforestación de la Amazonia brasileña creció 91% de enero a agosto.

Detenido un hombre por dañar a golpes el toro de Wall Street.

Bolsonaro se recupera satisfactoriamente.

Presidente de Guatemala desconoce cualquier reunión con el régimen de Maduro.

Hong Kong: vuelven a arrestar al líder activista Joshua Wong

Trump cancela las negociaciones de paz con los talibanes

EEUU alerta que habrá más sanciones contra el régimen de Maduro

Canciller Holmes denuncia atropellos del régimen de Maduro contra funcionarios de Guaidó

Ola de calor en Francia provocó 1.500 muertes

Bachelet ampliará informe de DDHH sobre Venezuela este lunes en Ginebra

Colombia solicitó corredor humanitario para venezolanos a Ecuador y Perú

Macri promete hacer lo necesario para enderezar la rota economía Argentina

Cristina Fernández propone construir un «nuevo orden» para el futuro de Argentina

Presidente electo de Guatemala desconocerá relaciones con Venezuela al posesionarse

Dorian deja sin servicio eléctrico a casi 500.000 personas en Canadá

Ferrari vuelve a festejar en Monza con Leclerc… ¡Después de nueve años!

Venezuela cerró su participación en el mundial de baloncesto con derrota ante Rusia.

La FIBA reconoce error de arbitraje a favor de Francia en el Mundial.

Eugenio Suárez conectó dos PODEROSOS jonrones y se acerca al récord de Andrés Galarraga

Nadal se aferró a una FINAL ÉPICA y agranda su leyenda con su cuarto US Open

LVBP convoca asamblea urgente para escoger nueva directiva

Lunes 9 de septiembre de 2019