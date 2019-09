Toda la comunidad universitaria debe orientar sus esfuerzos en defender la UCV #9Sep

En estos momentos en los cuales se ataca a la Universidad Central de Venezuela, para comprometer su autonomía, todos los sectores que hacen vida en la comunidad estudiantil, deben poner a un lado sus intereses políticos particulares y poner todos los esfuerzos para defender la universidad.

El pronunciamiento lo hizo la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, Adelaida Struk, quien hizo referencia a las difíciles condiciones presupuestarias y de salarios que vive la Alma Mater, a lo que se suma la sentencia del TSJ, que violenta el Artículo 109 de la Constitución.

“En estos momentos existe una gran incertidumbre en la universidad, yo confío que prive la sensatez, nuestra identidad ucevista y nuestros valores y separemos las diferencias que puedan existir entre los gremios, autoridades y otros sectores se luche por la UCV. Particularmente en esta oportunidad, aspiro y espero que realmente todos juntos defendamos nuestra universidad”, aseguró.

La decana de Faces dijo estar convencida que la presencia de todos, hace no exitoso, pero por lo menos más factible una lucha que desencadene en algo positivo, que cambie un poco estas condiciones que les han querido imponer,

“Si yo pudiera decir que por incorporarnos el 14 de septiembre, nos han cambiado los sueldos y salarios, ya las condiciones de presupuesto cambiaron, yo misma me sumaría a esa fecha”, afirmó.

Señala que al referirse a algo positivo, se trata de un cambio que permita que el Estado también tome conciencia que el sueldo con el que están viviendo los profesores, los empleados y obreros de la Universidad, no es un sueldo digno con el que ningún trabajador puede vivir en esta hiperinflación.

“O tomamos conciencia de que las políticas económicas están en el suelo, que no sirven, por un lado, y por el otro, tomar conciencia de que la autonomía de las universidades radica en la autonomía de sus gremios, la autonomía financiera y académica.

Explica que la autonomía financiera normalmente se ha interpretado como el uso que tiene la universidad, que todos los fondos, bajo el presupuesto ordinario incluía, pero hoy día el presupuesto lo está gestando el Gobierno Nacional, que manda exclusivamente el pago de salarios, bajo una propuesta distinta, a lo que sería asignar un presupuesto y que se maneje, distribuya como consideres que debe utilizarse, mientras que otra cosa es enviar los recursos ya con su destino especificado, esto es para comprar ropa, esto es para comprar comida y esto es para que usted se sustente.

“En ese momento te están marcando, a través de las llamadas maquetas, el pago de salarios, pero todo lo demás, bien gracias”, señaló la decana de Faces.

UCV internacionaliza Postgrados

La profesora Adelaida Struck considera que además de la obligación que tiene el Estado, de aportar los recursos necesarios y suficientes para que las universidades cumplan eficientemente con todos sus planes y programas, las universidades también deben producir ingresos propios que le permitan en lo que es el Siglo XXI, una mayor jerarquía y posibilidad de generar su automantenimiento.

“Hay muchísimos caminos, de hecho la Universidad Central, comenzó en este momento ya a trabajar en estos momentos en todo lo que es la internacionalización de la Universidad, lo que permite efectivamente que aquellos postgrados, incluso pudiera ir más adelante hacia los pregrados, se puedan dictar fuera de la UCV. ¿Cuál es el valor máximo de la universidad, su capacidad académica, el valor de todos sus profesores y el conocimiento, ese conocimiento en todas las universidades del mundo, no se dicta gratis, de allí que si te internacionalizar, ofreces tus post grados, bajo toda una política que está hoy en día en manos de las autoridades, e incluso ya fue aprobado por el Consejo Universitario, estamos en esa proyección de un cambio de internacionalización y proyección de la UCV, esto te va a permitir el ingreso de recursos que te permitirán autogestionarse, eso es clave, todas las universidades del mundo tienen, una parte que otorga el ejecutivo y otra parte que genera la universidad. La UCV evidentemente, por esa nefasta economía que está manejando el país y que no nos permite vivir, hay que reinventarse y creo que este ha sido un reinvento muy en positivo de la UCV, pero esto no quiere decir que vamos a renunciar a la obligación que tiene el Estado de enviar presupuestos justos a las universidades”, afirmó Struck-

Dijo sobre el reinicio de clases, que entre las semanas del 16 al 20 de septiembre, se realizaran un conjunto de reuniones y evaluaciones, y si se pueden iniciar las clases, creo que todos los decanos estarán en esa línea, admitiendo que también habrá que evaluar la posibilidad real de los profesores antes de la incorporación, señaló en entrevista radial.