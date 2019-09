Stalin González: Mesa alternativa es una burla al país, a la comunidad internacional y a las FAN #17Sep

Con la mesa de dialogo alternativa que suscribieron ayer, se burlan del país, se burlan de la comunidad internacional, se burlan de todo el mundo, se burlan de la Fuerza Armada y de todos los venezolano, aseguró el diputado Stalin González, al ser consultado en torno al acto realizado el pasado lunes en la Cancillería.

Señaló en torno al diálogo, que la oposición siempre ha sido respetuosa de los acuerdos y de las pautas, respetándolas siempre, porque se quiere un acuerdo que le ponga fin al sufrimiento de la gente, ratificando que siempre van a estar allí, dispuestos a llegar a un entendimiento.

“Aquí hay que aclarar quienes estaban hablando en esa mesa, la representación y la delegación nuestra la representa el gobierno encargado de Juan Guaidó, es el presidente encargado el que esta dirigiendo esa negociación, esa es la representación del país, el gobierno encargado de Juan Guaidó y los facilitadores, el resto es otra cosa”.

Ratificó que esta mesa alterna no va a conseguir nada, porque allí no haya capacidad alguna, los acuerdos hay que cumplirlos, ratificando que es la AN la única facultada para designar a un nuevo CNE.

Explicó que no se trata de delegaciones, sino que estamos en un país que está exigiendo que haya cambios, para poder resolver los problemas económicos y sociales que hay en el país, recordando que quien abandonó el proceso de diálogo fue Nicolás Maduro, ratificando que la oposición siempre ha estado en la disposición de llegar a un acuerdo político integral que acabe con el sufrimiento de la gente.

Afirmó que lo que se constituyó ayer no da repuesta a un país que exige un cambio, democracia y nuevas instituciones, ratificando que como parlamentario, sus enemigos son la pobreza, la miseria, es la dictadura, es su lucha por que haya democracia y porque se pueda salir de la crisis donde hoy estamos.

Ante la inquietud de si el juego está trancado en estos momentos, el parlamentario indicó que desde la oposición siempre se va a apostar por el retorno a la democracia, porque los venezolanos puedan escoger nuestro destino a través de una elección libre y van a seguir luchando por el retorno a la institucionalidad.

“En estos momentos la presión la tiene el régimen, es el que tiene secuestrada las instituciones, tiene secuestrado al poder, se robaron la plata, la unica respuesta es que el régimen no puede seguir con el sufrimiento de la gente, manteniéndose aferrados al poder, a costa de la calidad de vida de la gente”, indicó.

Señaló que la designación de un nuevo CNE es potestad del Poder Legislativo, electo por 14 millones de personas, reconocido por más de 50 países en el mundo, agregando que el supuesto adelanto de las elecciones parlamentarias, no ha sido más que un invento para abrir el debate, indicando que ellos saben que cada vez que se les presenta una propuesta, salen corriendo.

Sobre la reincorporación del Palo Patriótico a la Asamblea Nacional, González indicó que hay que esperar, porque pareciera que no van a asistir a la AN, por cuanto hay diferencias de criterios, entre los propios parlamentarios del PSUV.