Delsa Solorzano: El tiempo de la impunidad en Venezuela terminó con la resolución de la ONU #27Sep

El tiempo de la impunidad en Venezuela terminó, afirmó la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, líder de la organización Encuentro Ciudadano, durante conferencia de prensa, en la que fijó su posición en torno a la Resolución aprobada por el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado jueves.

Asimismo indicó, que la prohibición que acaba de hacer el Gobierno a través de la cual se impide el ingreso a los altos funcionarios del Gobierno y a los militares de alto rango, a los Estados Unidos, en nada afecta a los venezolanos, tampoco a la economía, indicando que tiene impacto entre aquellas personas afines al régimen y a sus familiares, que ahora no podrán ir a disfrutar del Imperio.

En torno a un supuesto retiro de las credenciales a los altos funcionarios del régimen usurpador que en estos momentos se encuentran en EE.UU. dijo no tener conocimiento oficial de que esto pudiera haber ocurrido, pero advierte que lo que si es cierto, es que ahora no pueden ingresar a esa nación, indicando que en el caso de Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza tienen que retornar a Venezuela.

Recordó que la Unión Europea ha implementado nuevas sanciones contra los funcionarios del régimen, mucho más fuertes y más severas, sanciones que son aplicadas en forma directa a los violadores de derechos humanos, que no pueden seguirse gastando la plata de los venezolanos, mientras que aquí la gente no tiene gas y esta cocinando con leña, además mandó a su hijo para la escuela con los pantalones rotos, porque no tiene como comprarle un par de pantalones nuevos para el colegio este año, o las madres y representantes que están haciendo cambalaches de libros, porque estos son incomprables.

Precisó la parlamentaria, que con estas sanciones a los oficiales de alto rango, se les esta mandando un mensaje claro y contundente, a quienes ejecutan las órdenes de otros, que también son responsables por siempre de estos hechos, haciéndoles un llamado a que se sumen a quienes defienden la Constitución, a quienes defienden la democracia, ya que están viendo las consecuencia que les esperan a los violadores de los derechos humanos.

Explicó que la designación de las personas que conformarán esta Comisión Investigadora de los Derechos Humanos, debe designarse de inmediato y debe estar integrada por personas que van a designar, quienes deben gozar de determinadas características de imparcialidad e independencia, no tener vinculaciones con organizaciones políticas o ideológica y ser expertos en materia de derechos humanos, indicando que esto debe producirse en horas.

Señaló que no puede decir en cuanto tiempo van a venir, o cuanto durará la investigación, lo único cierto es que tienen que presentar un informe final.