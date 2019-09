Obreros educacionales protestaron para exigir salarios justos #30Sep

Marco Rodríguez, directivo del Sindicato de Obreros de Institutos Educacionales, encabezó la mañana de este lunes una concentración en los alrededores de la Zona Educativa del estado Lara para exigir salarios justos y mejoras en las condiciones de trabajo.

“El salario que tenemos no alcanza para nada y tenemos un gran numero de trabajadores que no están llegando a sus sitios de trabajo porque no pueden pagar transporte, los bajos salarios y la disminución de su calidad de vida también les afecta”, contó a Elimpulso.com

En este sentido, manifestó que entregaron al jefe de la Zona Educativa en Lara, Nixon Arrieche un documento para denunciar la situación laboral que atraviesan al menos 8.000 trabajadores dependientes del Ministerio de Educación.

“Otras irregularidades que se vienen presentando en las instituciones educativas es la falta de materiales de limpieza, higiene y seguridad. Nuestros trabajadores acudieron a sus sitios de trabajo donde no consiguieron cepillos, coletos”, señaló.

Por ultimo anunció que para este martes se concentrarán en el teatro de la escuela Ramón Gualdrón, ubicada en la avenida Libertador, a la espera de que la Zona Educativa emita un pronunciamiento favorable a sus requerimientos.