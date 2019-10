VIDEO Melodías con cuatro dedos de resiliencia #2Oct

View this post on Instagram

Cuatro dedos en una mano y cinco en la otra harán que este cuatro de octubre suenen las cuerdas del violín de Ana Victoria Meléndez, “la violinista de los cuatro dedos”, quien ofrecerá un concierto para conmemorar, con resiliencia, que hace poco más de un año sufrió el accidente que le dejó sin el dedo medio de su mano izquierda. . . Además, este concierto tiene la intención de recaudar fondos para su cuarta operación, la cual le permitirá la utilidad máxima de su mano izquierda, y darse por recuperada. . . Ana tenía 17 años el 25 de mayo de 2018 cuando manipulaba un molino electrico para procesar maíz y convertirlo en las arepas de la cena de ese día. Un accidente provocó que su mano izquierda terminara dentro del artefacto, afectando su dedo medio. Ana contó a Elimpulso.com que producto de la dificultad que tenía su familia para adquirir la harina precocida, optaron por comprar maíz y molerlo en casa. . . Esta joven perteneciente al Sistema de Orquestas de Venezuela y profesora en la Academia Latinoamericana del Violín hará sonar su instrumento este viernes cuatro de octubre a partir de las 6:00 p.m. en el Lidotel. La contribución con Ana para este concierto es de 45.000 bolívares y para obtener mayor información se puede comunicar al 0414-5609444/ 0424-5381761. . .. Texto, Cámara y Edición: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com Regionales #BarquisimetanosEjemplares #Resiliencia #Violin #Musica #Renacer #Concierto #Violinista #Noticias #Información #ElImpulso #Lara #Venezuela #Barquisimeto #News #2Oct