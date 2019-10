VIDEO Larense Patricia Díaz partió junto a la selección nacional a Mundial Qatar 2019 #9Oct

La barquisimetana Patricia Díaz partió a Qatar relajada, sin presión y con la mejor actitud que haya podido tener al defender los colores de Venezuela. “Patty” participará junto a Leidy Correa y Ramón “Nacho” Guédez en los Juegos Playeros Qatar 2019 luego de ganar en menos de un mes dos torneos del circuito mundial de Beach Tennis Tour.

Patricia Díaz estuvo en Barquisimeto disfrutando con su familia y aprovechó para hablar con Elimpulso.com sobre lo que ha pasado en los últimos meses en el circuito mundial de la Beach Tennis Tour y lo que se viene con la selección nacional de Venezuela.

“Primera vez que voy a participar con la selección y me siento libre, me siento plena, sin presiones. Lo que he logrado con Lady Correa ha sido muy bueno. Por primera vez estamos compenetradas y siento que estamos para cosas buenas en este campeonato donde participarán los mejores del planeta en la disciplina”, comentó Díaz a su llegada a las canchas del Country Club luego de disfrutar una tarde con su familia en su lar natal.

La raqueta número una del tenis de playa venezolano, viene de ganar en el torneo Beach Tennis Jampa realizado en las arenas de Tambaú, en Brasil y en el Guayaquil Open Beach Tennis realizado en Ecuador, ambos torneos parte del circuito mundial de Beach Tennis Tour. Junto a la brasileña Rafaella Miiller, han logrado hacer un trabajo impecable que ha rendido los mejores frutos en los últimos eventos del beach tennis mundial.

“Ambas estamos radicadas en Miami y decidimos Miami para mostrar y exhibir el beach tennis en los Estados Unidos. Nuestra dupla nació sola ella una zurda natural y yo una derecha nata hemos logrado compenetrarnos muy bien. Somos una pareja que utiliza la inteligencia y el juego táctico y eso nos ha ayudado a lograr los últimos resultados. Ella como la embajadora del deporte en Brasil y yo como la embajadora del deporte en Venezuela hemos logrado hasta el apoyo de la barra latinoamericana que eso es un gran plus en medio del juego”, relató Díaz visiblemente emocionada al expresar todo lo que el Beach Tennis le ha dado y que de seguro le seguirá dando porque no descansa y se dedica plenamente a la disciplina deportiva.

Nada que perder, mucho que ganar con la selección

La mayoría de los logros conseguidos por la barquisimetana en las diferentes arenas donde ha participado a nivel mundial han sido una consecuencia del apoyo de la empresa privada. Esta vez para los Juegos Playeros de Qatar 2019 contaron con el apoyo del estado en cuanto al traslado aéreo de todos los integrantes de la selección.

Sin embargo extendió la invitación a la empresa privada a participar como patrocinantes de la disciplina en Venezuela por todo los resultados que han demostrado a pesar de las adversidades.

Su participación en Qatar 2019 será en dobles mixtos en donde hará dupla con Ramón “Nacho” Guédez y en la división dobles femenino donde jugará con Lady Correa. “Tenemos un equipo sólido y compenetrado, sin nada que perder pero con mucho que ganar. No tenemos nada que demostrar. Nacho va con el mejor nivel de su carrera, Lady está entrenado full y lo hemos aprovechado. Cambiamos la estrategia con ella y jugaré a mi estilo. No quiero protagonismo. Lo que quiero es celebrar junto a un equipo que nunca ha desfallecido, que no se ha rendido y que está para muchas cosas.